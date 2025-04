CdF : Les chiffres clés avant USL Dunkerque / PSG

Ce mardi soir (21h10 sur BeIN Sports & France TV), le PSG dispute sa demi-finale de Coupe de France face à l’USL Dunkerque (L2). A quelques heures du coup d’envoie, zoom sur les chiffres clés de la rencontre.

Sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy ce mardi soir, les buteurs attaquants du Paris Saint-Germain seront dans les meilleures conditions pour briller. En effet, depuis la saison 2011 / 2012, en 68 matchs de Coupe de France joués, les buteurs Rouge & Bleu sont restés muets … une seule fois : face à Nice (0-0, 5-6 t.a.b.) en 8e de finale la compétition, le 31 janvier 2022. Le club de la capitale affronte ce soir l’USL Dunkerque pour la deuxième fois de l’histoire. La première remonte au 3 février 1975 en 32e de finale de Coupe de France avec une victoire des Parisiens 0-1 grâce à un penalty transformé par Jean-Pierre Dogliani. Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale a joué 75 matchs à l’échelle nationale (Ligue 1 + Coupe de France), pour seulement deux défaites (2-3 contre Nice, le 15 septembre 2023 et 1-3 face à Toulouse, le 12 mai 2024). Concernant les individualités, c’est seulement 5 joueurs qui ont portés les couleurs des deux clubs : Gilles Brisson, Pierre-Antoine Dossevi, Alec Georgen, José-Karl Pierre-Fanfan et David Rinçon. Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain précise que « Nehemiah Fernandez, formé à Paris, n’a jamais joué de match officiel avec l’équipe première du Paris Saint-Germain« .

Luis Enrique, comme à chaque match, aura des choix à faire. Celui de l’attaquant de pointe sera crucial. En effet, s’il n’est pas le titulaire indiscutable dans l’axe de l’offensif, Gonçalo Ramos reste le meilleur buteur du PSG en Coupe de France cette saison avec 5 réalisations. Seulement 5 joueurs font mieux depuis 1990 et la fin des matchs aller-retour : Guillaume Hoarau (7 buts en 2010-2011), Zlatan Ibrahimovic (7 buts en 2015-2016), Angel Di Maria (7 buts en 2017-2018), Pablo Sarabia (7 buts en 2019-2020) et Kylian Mbappé (7 buts en 2020-2021, 8 buts en 2023-2024). Le Paris Saint-Germain va participer à la 23e demi-finale de Coupe de France de son histoire, pour un bilan de 20 qualifications et seulement 2 éliminations. Les chiffres et faits ont été dressés par Michel Kollar pour le site officiel du Paris Saint-Germain.