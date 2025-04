Mercato : La tendance s’inverse pour Randal Kolo Muani

A l’occasion du mercato hivernal dernier, le PSG a cédé Randal Kolo Muani à la Juventus Turin en prêt jusqu’à la fin de la saison. S’il a débuté son aventure tambours battant, l’attaquant français voit petit à petit le chemin vers un avenir Bianconeri s’assombrir.

Sous les ordres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, le temps de jeu de Randal Kolo Muani en 2024 / 2025 était devenu famélique. Ainsi, il a fallu trouver une porte de sortie à l’international français. C’est dans ce contexte que l’ancien de l’Eintracht Francfort s’est engagé avec la Juventus Turin en prêt jusqu’à la fin de la saison en cours. Le joueur encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028 démarre son aventure avec les Bianconeri avec 5 buts en 3 matchs. Depuis son doublé contre Côme le 7 février dernier, Randal Kolo Muani traverse une période un peu plus compliquée, ponctuée aujourd’hui par le départ de Thiago Motta, limogé pour laisser place à Igor Tudor. Ce dernier, pour sa première sur le banc de la Juventus Turin, a connu la victoire (1-0) contre le Genoa, et s’est passé de l’attaquant prêté par le PSG durant les 90 minutes, lui préférant Dusan Vlahovic.

Le changement d’entraîneur du côté de la Juventus Turin pourrait ainsi coûter cher à Randal Kolo Muani. En effet, ce dernier a pris la décision de traverser les Alpes avec l’appuie de Thiago Motta, encore en poste à l’époque. Ainsi, l’arrivée d’Igor Tudor pourrait lui porter préjudice, en plus de ses récentes performances. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de la Gazzetta dello Sport : un avenir de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin s’éloigne de plus en plus. Le dossier devrait donc se poser sur le bureau des dirigeants parisiens lors de l’été 2025.