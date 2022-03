J-1 avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG, au Stade Santiago Bernabéu. Victorieux au match aller (1-0), les Rouge & Bleu partent avec un léger avantage pour espérer entrevoir les quarts de finale de la compétition. Mais depuis hier après-midi, un évènement cristallise l’attention des médias français et espagnols : le coup reçu au pied de Kylian Mbappé. Après quelques heures de frayeur, les nouvelles sont plutôt rassurantes sur l’état de santé du numéro 7 parisien, qui pourrait finalement tenir sa place dans le onze de Mauricio Pochettino selon certaines sources.

Et en Espagne, cette « blessure » de Kylian Mbappé fait la Une des principaux quotidiens sportifs à Madrid. AS consacre sa première page au coup reçu par l’international français en titrant « En suspens. » « Le crack français s’est blessé après une semelle reçue à l’entraînement. Pas de fracture, mais l’attaquant est incertain pour le match au Bernabéu. »

Sur son site internet, le quotidien madrilène se demande quel joueur choisira Mauricio Pochettino entre Angel Di Maria et Neymar Jr. « L’Argentin apporte sacrifice, effort et dévouement, tandis que le Brésilien apporte du talent en attaque. » Le média rappelle également que le trio Messi-Mbappé-Neymar était présent lors de trois des quatre défaites du PSG cette saison. Même s’il part favori pour disputer cette rencontre, la dernières prestation du Brésilien à Nice a ouvert le débat sur sa possible titularisation. Également décevant samedi dernier, Angel Di Maria peut être important dans les replis défensifs et le sacrifice, juge AS.

L’autre quotidien madrilène, Marca, consacre également sa Une à ce choc subi par Kylian Mbappé à l’entraînement. « Mbappé arrivera touché dans l’enfer de Bernabéu. » « L’attaquant du PSG s’est fait une frayeur hier à l’entraînement. Il a reçu une semelle de Gueye au dessus du pied gauche, mais pas de fracture. Il se testera aujourd’hui dans ce qui pourrait être sa nouvelle maison. »

Si la blessure de Kylian Mbappé occupe également une partie des Unes des journaux catalans (Mundo Deportivo, Sport), l’interview du président du FC Barcelone, Joan Laporta, est mis en avant. Le dirigeant catalan revient notamment sur le départ en fin de contrat de Leo Messi l’été dernier. « Ça a été douloureux. Si je fais le point, c’est la décision la plus triste de toutes et je n’aurais jamais voulu la prendre, mais je ne regrette pas non plus car je voulais mettre l’institution avant tout, même avant les entraîneurs et le meilleur joueur de l’histoire. Et nous devions le faire. Parce que la situation dont nous avons hérité est ce qu’elle était (…) Il pourrait sembler qu’il n’y avait rien après, mais ceux d’entre nous qui aiment le Barça savent que l’histoire continue et qu’avec du travail et des décisions réfléchies, nous pouvons continuer sur la voie du succès. »