Deux joueurs du PSG Handball dans l’équipe de la saison

Le PSG Handball a remporté le championnat de France, le huitième de son histoire et le septième de suite cette saison. Il lui reste encore deux matches pour s’offrir un grand chelem inédit. Pour réaliser un tel exploit, les Rouge & Bleu ont pu compter sur un très bon groupe. Ce jeudi matin, la Ligue Nationale de Handball a dévoilé l’équipe type de la saison de Liqui Moly Starligue.

Luc Steins et Kamil Syprzak seuls Parisiens dans l’équipe type

Champion et dominateur, le PSG Handball ne place pourtant que deux joueurs dans ce 8 type. Luc Steins, qui est élu meilleur demi-centre, et Kamil Syprzak, meilleur pivot. Dauphin du club de la capitale, Nantes ne place aucun joueur dans cette équipe. Aix (troisième du championnat est l’équipe la plus représentée avec trois joueurs. Chambéry (4e) place un joueur tout comme Cesson-Rennes (9e) et Nîmes (6e).