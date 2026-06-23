France / Irak : Les notes des joueurs avec Dembélé qui rassure !

L’équipe de France a validé son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en dominant l’Irak (3-0) ce lundi à Philadelphie. Une rencontre particulière, qui a vu Ousmane Dembélé briller en deuxième période.

Une soirée quasi parfaite pour les Bleus… mais qui a semblé interminable ! Le match contre l’Irak aura été interrompue pendant plus de deux heures en raison des conditions météorologiques, mais qui a finalement tourné à l’avantage des Bleus grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but d’Ousmane Dembélé (3-0). Au lendemain de la rencontre, les notes de L’Équipe et du journal Le Parisien mettent notamment en lumière les prestations des deux attaquants du PSG, Bradley Barcola et surtout Ousmane Dembélé.

Dembélé retrouve le sourire, Barcola plus discret

En difficulté depuis le début du Mondial, Ousmane Dembélé a signé sa meilleure prestation dans la compétition. Auteur d’un but et d’une passe décisive, l’ailier français a été récompensé par un 7/10 dans les deux quotidiens. Le Parisien souligne qu’après un début de match compliqué, le Français a changé de visage en deuxième période en trouvant Mbappé sur le deuxième but avant d’inscrire lui-même sa première réalisation en Coupe du monde. L’Équipe insiste également sur sa deuxième mi-temps, jugée bien plus aboutie que la première, avec une influence décisive dans les deux derniers buts français.

Titularisé sur le côté gauche de l’attaque, Bradley Barcola a reçu des évaluations plus mesurées. L’Équipe lui attribue la note de 6/10, mettant en avant sa capacité à apporter de la profondeur ainsi que son investissement défensif, tout en regrettant l’absence de statistiques offensives malgré plusieurs situations intéressantes. Le Parisien lui accorde un 5,5/10, estimant que l’attaquant parisien a fait parler sa vitesse et participé aux mouvements offensifs français, tout en soulignant son activité dans le repli défensif aux côtés de Lucas Digne.

Les notes complètes de l’équipe de France selon L’Équipe

Maignan : 5

Koundé : 5

Upamecano : 7

Saliba : 6

Digne : 5

Koné : 5

Rabiot : 5

Dembélé : 7

Olise : 7

Barcola : 6

Mbappé : 8

Les notes complètes de l’équipe de France selon Le Parisien

Maignan : 5

Koundé : 5

Upamecano : 6,5

Saliba : 5

Digne : 5

Koné : 6

Rabiot : 5,5

Dembélé : 7

Olise : 7,5

Barcola : 5,5

Mbappé : 8