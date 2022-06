Annoncé dans le viseur du PSG, Nkunku prolonge à Leipzig

Christopher Nkunku a réalisé la meilleure saison de sa carrière lors de l’exercice 2021-2022. En 50 matches toutes compétitions confondues, le joueur formé au PSG a marqué 35 buts et délivré 19 passes décisives. Élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga, le titi a aussi goûté aux joies de l’Equipe de France. Une saison XXL qui attise les convoitises.

Christopher Nkunku était dans le viseur des plus grands clubs d’Europe comme Manchester City, l’AC Milan, Newcastle, le Barça, Manchester United, le Bayern Munich ou bien encore le PSG. Dans plusieurs interviews, il a expliqué qu’il ne fermait pas la porte à un retour dans son club formateur dans les années à venir. Mais Nkunku ne devrait pas quitter l’Allemagne cet été. Ce jeudi, le RB Leipzig vient d’annoncer qu’il avait prolongé son contrat et qu’il était désormais lié au club de la galaxie Red Bull jusqu’en juin 2026. Selon les informations de la presse allemande et de Fabrizio Romano, Leipzig aurait placé une clause libératoire de 60 millions d’euros dans le nouveau contrat de Christopher Nkunku.

Official and confirmed. Christopher Nkunku extends his contract with RB Leipzig until June 2026, deal now signed and sealed. 🚨🔒 #Leipzig

There’s a release clause included in the new deal for €60m. pic.twitter.com/mjZMyrs85s

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022