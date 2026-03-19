EDF – Chevalier, Zaïre-Emery, Barcola… La conférence de presse de Didier Deschamps

Ce jeudi après-midi, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé sa liste pour la tournée outre-Atlantique, qui comprend cinq joueurs parisiens.

À 84 jours de la Coupe du monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique (du 11 juin au 19 juillet), les sélections déjà qualifiées auront l’occasion de prendre leurs marques avant le tournoi cet été. La trêve internationale de mars permettra aux nations de peaufiner les réglages. Concernant l’équipe de France, elle traversera l’Atlantique pour disputer des rencontres amicales face au Brésil (26 mars) et à la Colombie (29 mars).

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Pour cette dernière liste avant les convocations définitives le 13 mai prochain, Didier Deschamps a convoqué cinq Parisiens : Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Blessé à la cheville et forfait pour les prochaines semaines, Bradley Barcola restera à Paris. Après l’annonce de sa liste, le sélectionneur des Bleus a été questionné par les journalistes sur plusieurs sujets, dont le manque de temps de jeu de Lucas Chevalier, le poste de Warren Zaïre-Emery et l’efficacité de Bradley Barcola avant sa blessure, dans des propos rapportés par RMC Sport.

La convocation de Lucas Chevalier malgré son manque de temps de jeu

« Son dernier match remonte à fin janvier si je ne me trompe pas (le 23 janvier face à l’AJ Auxerre, ndlr). Depuis, il est dans une situation plus compliquée où il n’a pas de temps de jeu. Ça m’est arrivé, souvent, avec des joueurs importants qui pouvaient être ponctuellement en difficulté dans leur club de leur tendre la main. Ça fait partie de la relation de confiance. Je n’oublie pas qu’à l’automne, il devait concurrencer Maignan. Il n’y a que quatre mois depuis. Cette situation n’est pas idéale pour lui. J’ai échangé avec lui. Il est pris dans un rôle de numéro 3. C’est important pour moi humainement. Il n’a pas perdu sa valeur en quatre mois. Il reste en activité. Est-ce que ça va évoluer ? Je lui souhaite, mais je ne mets pas de pression sur le PSG et Luis Enrique. Mais ça me semblait bien pour lui de le prendre sur ce rassemblement. »

Quel poste pour Warren Zaïre-Emery en équipe de France ?

« Dans cette position d’arrière-droit, même si avec le système du jeu du PSG, il n’est jamais offensivement dans une position de latéral droit. Je le considère avant tout comme un milieu de terrain, qui peut être une option. L’objectif avec le staff, c’est d’avoir 3 options à chaque poste. Si c’est possible avec 23 joueurs… Si j’ai élargi la liste, c’est pour des raisons bien spécifiques. Il a eu une période un peu moins bien lui aussi, il est repassé par les Espoirs et depuis il a retrouvé du temps de jeu et son meilleur niveau, ce qui l’amène à revenir avec nous. »

L’efficacité de Bradley Barcola avant sa blessure

« La vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de novembre. Barcola n’avait pas son efficacité récente. Il a déjà été titulaire en équipe de France. Quand lui, ou d’autres comme Dembelé, ne marque pas pendant une période, on dit qu’il n’est pas efficace. Ousmane a mis du temps aussi pour arriver au niveau qui est le sien aujourd’hui. Barcola est capable de faire des différences et amène un danger supplémentaire pour l’adversaire. Éliminer, il sait faire. Il y a l’option dans le dos aussi. Pour un adversaire, c’est plus compliqué. Dans sa panoplie, il a ça. C’est quelque chose d’important pour nous. »

Avec cette convocation, est-ce la garantie que Lucas Chevalier sera présent pour la Coupe du monde ?

« Je ne suis pas non plus ultra conservateur. Vous pouvez ne pas être d’accord avec moi (sur Chevalier). De par mon fonctionnement, c’est important pour moi que les joueurs puissent savoir ça. Ce n’est pas pour autant qu’ils ont la garantie d’être là le 13 mai au soir. Je me reposerai les mêmes questions, et encore plus pour le Mondial. Je me laisse toujours la possibilité de réfléchir. Ce que j’ai décidé pour ce rassemblement, je peux être amené à changer pour dans deux mois. »

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥



Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴



🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026