PSG / PFC – Mendes : « Je pense que c’était un bon match »

En clôture de la dix-septième journée de Ligue 1, le PSG recevait le Paris FC. Dans le premier derby parisien, les Rouge & Bleu se sont imposés (2-1).

Pour son premier match de l’année 2026, le PSG avait le droit au premier derby parisien dans le cadre de la dix-septième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé face à un bloc bas, le PSG s’est imposé grâce à des buts de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, dont la frappe a été déviée dans ses propres buts par Mbow. Dans une fin de match un peu brouillonne, le PSG a finalement tenu sa victoire pour revenir à un point de Lens en tête (2-1). Au micro de Ligue 1 +, Nuno Mendes, auteur d’une grosse prestation, a aimé la prestation de son équipe.

« On montre que le football français est bon aussi »

« Je pense que c’était un bon match. Un match durant lequel on a fait tout ce que l’on devait faire sur le terrain. Jouer avec le ballon, contrôler le match depuis le début. Je pense qu’aujourd’hui on était bien dans cette étape. Je pense que la victoire c’était parfait pour nous. Lens ? Ça fait du bien d’avoir des équipes qui jouent bien, qui essayent de gagner tous les matches. Comme ça on montre que le football français est bon aussi. C’est un grand football. Je pense qu’ils sont bien, je les félicite mais aussi les autres équipes qui sont derrière nous qui mettent la pression. Je pense que l’on est préparé pour ça. On essaye de jouer match par match. Qu’est-ce qui me manque pour gagner le Ballon d’Or ? Je pense que c’est compliqué d’arriver à ce niveau. Mais j’essaye toujours de faire mon travail sur le terrain, à l’entraînement. J’essaye d’être moi-même et de faire le mieux tous les jours. Après, je pense qu’il manque les buts, les passes dé. C’est le plus important. Mais, je suis content d’avoir aidé l’équipe l’année dernière et Ousmane aussi. »