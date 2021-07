[Euro] Italie / Espagne (1-0)

La première demi-finale de l’Euro 2020 débute ce mardi soir (21h sur TF1 et beIN SPORTS 1) avec un choc entre l’Italie et l’Espagne, à Wembley. Rayonnant depuis son retour à la compétition, Marco Verratti est présent dans le onze de départ de Roberto Mancini. Il est associé à Nicolò Barella et Jorginho au milieu de terrain. Prochaine recrue du PSG, Gianluigi Donnarumma débute dans le but de la Nazionale. En face, l’Espagne se présente sans Pablo Sarabia, forfait en raison d’une blessure à l’adducteur. Ainsi, Luis Enrique a composé son équipe en 4-3-3 avec le trio offensif Ferran Torres, Mikel Oyarzabal et Dani Olmo. Titulaire indiscutable depuis le début de la compétition, Alvaro Morata débute sur le banc.

Dans cette première période, Nicoló Barella était le premier joueur à obtenir une occasion avec une frappe sur le poteau, mais le joueur de l’Inter était signalé hors-jeu (5e). Malgré une nette domination de l’Espagne en début de match, l’Italie s’est procurée une nouvelle situation dangereuse quelques minutes plus tard, mais Ciro Immobile a trop tardé à faire un choix (21e). Dani Olmo a ensuite obtenu la première occasion de la Roja, mais le joueur du RB Leipzig a buté sur Gianluigi Donnarumma (25e). Avant la pause, Emerson a trouvé la barre transversale (44e) pour la Squadra azzurra. Les deux équipes ont finalement rejoint les vestiaires avec ce score nul et vierge (0-0).

À l’heure de jeu, l’Italie a parfaitement orchestré une contre-attaque éclair, concrétisée par Federico Chiesa d’une frappe enroulée (1-0, 60e). Quelques minutes plus tard, Mikel Oyarzabal avait une belle opportunité d’égaliser pour l’Espagne, mais l’attaquant a complètement manqué sa tête face à Gianluigi Donnarumma (67e). Par la suite, Unai Simon a bien fermé les jambes sur la frappe de Domenico Berardi (68e).