Valdo demande aux supporters du PSG de soutenir Neymar

Annoncé comme le grand favori pour cette Coupe du monde au Qatar, le Brésil a vécu une véritable désillusion avec l’élimination face à la Croatie dès les quarts de finale. Une énorme déception pour Neymar Jr qui devra se remobiliser pour la deuxième partie de saison du PSG.

Vingt ans après sa dernière victoire en Coupe du monde, le Brésil avait de grande ambition pour cette 22e édition de la compétition. Avec un Neymar en feu depuis le début de saison, la Seleção brasileira voulait soulever pour la sixième fois ce trophée après 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002. Malgré un Neymar record (co-meilleur buteur du Brésil à égalité avec Pelé), les Auriverde ont échoué aux tirs au but face à la Croatie (1-1, T.A.B 2-4). Une élimination qui est vécue comme un cauchemar par Neymar Jr, dévasté après cette désillusion. « Je suis psychologiquement détruit. C’est certainement la défaite qui m’a fait le plus mal, qui m’a paralysé pendant 10 minutes et juste avant de finir en larmes sans m’arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps malheureusement », a déclaré le Brésilien quelques heures après la défaite.

🛑 | Pour l’avenir de Neymar en sélection, la tendance actuelle est de le faire souffler lors des matches amicaux, « avant un come-back pour les échéances importantes. » 😴💪🇧🇷



— Canal Supporters (@CanalSupporters) December 15, 2022

« Le rôle des supporters parisiens sera très important »

Si son avenir en sélection reste toujours flou, Neymar Jr doit retrouver la motivation pour aborder au mieux la deuxième partie de saison des Rouge & Bleu. Le numéro 10 est notamment attendu au Camp des Loges lundi prochain. Interrogé par L’Equipe, la légende du PSG, Valdo (1991-1995), estime que la sélection brésilienne a encore besoin de l’attaquant de 30 ans. « Le Brésil a besoin de son génie« , a d’abord déclaré l’ancien Parisien avant de lancer un appel aux supporters des Rouge & Bleu « Le rôle des supporters parisiens sera très important. Je leur demande de lui donner de l’amour. Neymar en aura besoin. Ça va l’aider à cicatriser. Il pourra alors se mobiliser pour aller chercher la Ligue des champions. » Pour rappel, le PSG affrontera le Bayern Munich en huitièmes de finale (14 février / 8 mars).