Joao Neves dans le top 10 des valeurs marchandes du CIES

Joao Neves a été l’un des meilleurs joueurs du PSG lors de la saison 2024-2025. Selon le CIES, il est le sixième joueur à la plus grande valeur marchande du monde.

Lors de l’été 2024, le PSG s’est offert Joao Neves. Le milieu de terrain s’est très rapidement intégré au sein du club de la capitale et est rapidement devenu un joueur incontournable du onze de Luis Enrique. Il commence aussi à s’imposer au sein de la sélection portugaise. Joao Neves fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. L’observatoire du Football CIES estime l’ancien du SL Benfica entre 132 et 154 millions d’euros. Il se classe à la sixième place des plus grosses valeurs de transfert.

Lamine Yamal leader sans surprise

Ce top 10 est dominé par Lamine Yamal, dont la valeur est estimée entre 329 et 383 millions d’euros. Erling Haaland (entre 228 et 265 millions d’euros) et Kylian Mbappé complètent le podium (entre 183 et 213 millions d’euros). Le milieu de terrain du PSG est devancé par Florian Wirtz (entre 163 et 189 millions d’euros) et Cole Palmer (entre 139 et 161 millions d’euros). Joao Neves est le seul joueur du PSG dans le top 10, qui est complété par Jamal Musiala (entre 127 et 148 millions d’euros), Julian Alvarez (entre 120 et 139 millions d’euros), Morgan Rodgers (entre 106 et 123 millions d’euros) et Benjamin Sesko (entre 102 et 119 millions d’euros).

Le Top 10 des joueurs avec la plus grosse valeur marchande selon le CIES