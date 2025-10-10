Ibrahimovic : « Je suis content que le PSG ait gagné la Ligue des champions »

Zlatan Ibrahimovic a révolutionné le PSG dès son arrivée au sein du club de la capitale. Il a salué la victoire en Ligue des champions de son ancien club.

Un an après avoir racheté le PSG, QSI a frappé fort avec la signature de Zlatan Ibrahimovic durant l’été 2012. L’international suédois était l’un des meilleurs joueurs du monde à cette époque. Dès son arrivée, l’attaquant a révolutionné le club de la capitale sûr et en dehors du terrain. Malheureusement pour lui, il n’a jamais réussi à remporter la Ligue des champions lors de ses quatre ans au sein des Rouge & Bleu.

A voir aussi : Di Maria : « J’étais heureux quand ils ont gagné la Ligue des champions »

« Le plus dur est de rééditer cet exploit »

Présent à la dernière assemblée de l’European Football Club (EFC), anciennement Association des Clubs Européens (ECA), Zlatan Ibrahimovic a évoqué la victoire du PSG en Ligue des champions. « Je vous ai dit que j’aurais aimé gagner la Ligue des champions. Pourtant, on se souvient de moi comme de plus de 90 % des joueurs qui l’ont gagnée (rires). En tout cas, je suis content que le PSG l’ait gagnée, même si le plus dur est de rééditer cet exploit », lance l’ancien attaquant et actuel conseiller spécial de l’AC Milan.