Kimpembe : « C’était impossible de jouer ailleurs en France qu’au PSG »

Cet été, Presnel Kimpembe a quitté son club de toujours, le PSG. Le défenseur central a expliqué qu’il n’aurait pas pu signer dans une autre équipe française.

Après plus de 20 ans au PSG, Presnel Kimpembe a quitté son club formateur cet été pour rejoindre le Qatar SC. S’il n’a pas beaucoup joué ces deux dernières saisons en raison de sa rupture du tendon d’Achille, le défenseur central avait plusieurs sollicitations avant de décider de signer au Qatar. Dans une interview accordée à Flashscore, l’international français a expliqué qu’il n’aurait pas pu jouer pour un autre club français après son départ du PSG. « Non, non, non ! Pour moi, c’était impossible de jouer ailleurs en France qu’au PSG. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je suis venu jouer ici, parce que je voulais pas avoir à jouer contre mon club formateur. Ça aurait été un gros défi et un gros combat personnel. Je ne voulais pas en arriver là car émotionnellement, ça m’aurait fait quelque chose. »

À lire aussi : Le message émouvant de Presnel Kimpembe après son départ du PSG

« J’ai fait tout ce que j’avais à faire avec le PSG, sans regret »

Presnel Kimpembe a également expliqué ne pas avoir de regret de ne pas finir sa carrière au PSG. « Non, je n’en ai pas. J’avance dans la vie comme il faut, pas à pas. Je suis très content d’être ici aujourd’hui. J’ai fait tout ce que j’avais à faire avec le PSG, sans regret. J’ai tout gagné. Grâce à Dieu, je suis très content. On continue, la vie ne s’arrête pas. » Il a également évoqué la possibilité de revenir au PSG à l’issue de sa carrière. « Pourquoi pas, un jour, qui sait ? Je ne me vois pas coach dans le futur, en tout cas, ce n’est pas un de mes objectifs, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. »