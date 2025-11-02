Ousmane Dembélé remplaçant contre le Bayern Munich ?

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayern Munich en Ligue des champions. Un choc que pourrait ne pas débuter Ousmane Dembélé.

Remplaçant contre Nice hier après-midi, Ousmane Dembélé a joué un peu moins de 20 minutes contre les Aiglons. À l’issue de la rencontre, au moment d’aller saluer les supporters après la victoire dans les dernières secondes de la rencontre, le numéro 10 du PSG a indiqué à Achraf Hakimi qu’il avait mal à l’ischio. L’Equipe indique que les deux hommes ont ensuite continué d’échanger en quittant la pelouse du Parc des Princes, alors que le Français se touchait encore la cuisse tout en faisant quelques étirements pour soulager sa douleur. Du côté du PSG, on réfute toute rechute auprès du quotidien sportif.

Aucun risque ne sera pris par Luis Enrique

L’Equipe indique qu’Ousmane Dembélé devrait bien être présent dans le groupe du PSG pour le choc contre le Bayern Munich. « Dès la fin du match à Lorient (1-1), mercredi dernier, le joueur de 28 ans avait alerté le staff médical et technique de nouvelles douleurs à l’ischio de la cuisse droite. De retour au centre d’entraînement, le club a effectué des tests qui n’ont pas révélé de nouvelles lésions. Mais les sensations de l’ex-Barcelonais n’ont pas été bonnes, et Luis Enrique a pris la décision de ne pas le titulariser samedi soir. » Les sources internes, sans être catégoriques, assuraient ces dernières heures que les chances de voir l’attaquant dans le onze de départ étaient quasi nulles. Aucun risque ne sera pris par Luis Enrique. L’Espagnol sait mieux que personne que, si l’affiche face aux Bavarois est séduisante, elle ne sera pas décisive dans la saison parisienne, conclut L’Equipe.