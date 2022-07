À un mois de la fermeture du mercato estival (1er septembre), le PSG veut accélérer dans son opération dégraissage. À ce jour, seuls Alphonse Areola et Marcin Bulka ont été vendus tandis que Xavi Simons est parti libre au PSV Eindhoven. De son côté, Colin Dagba va vivre en prêt la saison 2022-2023 du côté du RC Strasbourg Alsace. Lors des prochains jours, les dirigeants parisiens auront pour mission de faire de la place au milieu de terrain pour accueillir de potentiels nouveaux joueurs dans l’entrejeu. En ce sens, des rumeurs de départ sont apparues concernant Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye et Leandro Paredes respectivement en direction de l’AS Roma, Everton et la Juventus Turin. Mais concernant le dernier cité, les discussions pourraient finalement être plus ardues.

Le PSG veut intégrer une obligation d’achat dans le deal

Encore sous contrat jusqu’en 2024, Leandro Paredes était dans un premier temps réticent à l’idée de quitter le club de la capitale. Mais dans la perspective d’une participation à la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre au 18 décembre), l’Argentin de 28 ans serait désormais favorable à un départ. En ce sens, la Juventus Turin s’est positionnée dans le but de compenser le départ d’Aaron Ramsey et la blessure longue durée de Paul Pogba. Désireux d’amasser quelques liquidités, les dirigeants parisiens souhaitent avant tout vendre leur international argentin. Mais selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, le club italien a un autre plan pour accueillir Leandro Paredes, qui désire rejoindre le Piémont.

En effet, les deux clubs négocient actuellement sur la meilleure formule à adopter dans cette opération. Ainsi, la Juventus Turin souhaiterait obtenir un prêt sec du vainqueur de la Copa America 2021. Cependant, le PSG préfèrerait intégrer une obligation d’achat fixée à 15M€, toujours selon le quotidien transalpin. De son côté, le joueur a donné son feu vert pour rejoindre la Vieille Dame. Il retrouvera ainsi son ancien coéquipier et ami, Angel Di Maria, dans un championnat qu’il a déjà côtoyé par le passé avec des expériences au Chievo Verone, à l’AS Roma et au Empoli. Reste désormais à savoir les différentes parties trouveront un terrain d’entente dans cette opération.