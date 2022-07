Quel onze du PSG pour affronter le FC Nantes ?

Ce dimanche soir (20h sur Prime Video), le PSG lancera officiellement sa saison 2022-2023 face au FC Nantes, dans le cadre du Trophée des Champions. Après un sans-faute lors des matches de préparation (4 victoires en autant de rencontres), les hommes de Christophe Galtier ne voudront pas se manquer pour leur premier objectif de la saison. Recordman de la compétition, le club de la capitale aura pour mission de renouer avec la victoire après avoir mis fin à son hégémonie la saison passée suite à une défaite frustrante face au LOSC (0-1). Et pour ce match, le coach français pourra compter sur un effectif presque au complet où les absences de Kylian Mbappé, d’Hugo Ekitike et des indésirables sont à noter.

Le 3-4-1-2 reconduit

Comme depuis le début de la pré-saison, Christophe Galtier devrait évoluer dans un système en 3-4-1-2, rapportent L’Equipe et Le Parisien. Nommé gardien numéro un, Gigio Donnarumma devrait débuter dans les cages. Malgré quelques difficultés rencontrées lors des rencontres précédentes, le trio Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe est pressenti pour ce match face aux Nantais. Sans surprise, les rôles de piston seront occupés par Nuno Mendes et Achraf Hakimi, Seule recrue pressentie au coup d’envoi, Vitinha devrait être aligné aux côtés de Marco Verratti. Pour pallier l’absence de Kylian Mbappé (suspension), Pablo Sarabia possède une longueur d’avance sur Arnaud Kalimuendo afin d’accompagner Neymar Jr sur le front de l’attaque. Enfin, Lionel Messi sera en soutien des deux attaquants.