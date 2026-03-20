La prolongation de Senny Mayulu toujours au point mort

Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, Senny Mayulu discute d’une prolongation. Mais les discussions sont actuellement au point mort.

Lancé par Luis Enrique, Senny Mayulu est un joueur important de la rotation du coach du PSG. En fin de contrat en juin 2027, le PSG aimerait prolonger le contrat de son titi. Mais ce dossier n’avance pas. « Derrière les apparences, la cinquième réalisation cette saison du « titi » parisien (3 en L1, 2 en C1) peut être perçue comme une réponse aux bruits autour de son éventuelle prolongation de contrat. À 19 ans, il est difficile de rester totalement hermétique à l’environnement extérieur. Les commentaires acerbes sont plus difficiles à encaisser encore lorsque l’on soupçonne qu’ils ont été alimentés depuis l’intérieur de son propre club », avance L’Equipe. Mayulu entrera dans sa dernière année de contrat au mois de juillet. Et l’origine des fuites autour de sa situation, mi-février, l’interroge forcément. Qu’a-t-il entendu exactement ? Qu’il réclamerait des émoluments à la hauteur de ce que touche Warren Zaïre-Emery (son salaire est estimé à 950 000 euros brut par mois) pour poursuivre l’aventure, qu’il serait un ingrat en raison de ses présumées demandes exorbitantes. Une version catégoriquement rejetée par son clan, lance le quotidien sportif.

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Il a toujours manifesté son envie de rester au PSG

Depuis que les deux parties discutent, trois propositions – avec un nouveau bail de cinq ans à la clé – lui ont été soumises par les dirigeants du PSG, d’un niveau équivalent mais avec une part de variable différente, sans avancée notable, ni claquement de porte pour autant. Le « titi » a, selon ses proches, eu l’impression d’avoir été « jeté sous un bus ». Il en est ressorti attristé, dans une incompréhension totale, autant sur le fond que sur le timing. « Officiellement, le milieu de terrain a toujours manifesté son désir de rester au PSG, sous les ordres d’un entraîneur, Luis Enrique, qu’il affectionne particulièrement. Il n’y avait, de son point de vue, aucune urgence à lui mettre ainsi la pression. L’enlisement des négociations a, semble-t-il, incité le Paris Saint-Germain à chercher à lui forcer la main », indique L’Equipe. Au club, on n’a jamais caché que nul n’était irremplaçable. À ce stade, l’heure semble désormais à l’apaisement sans qu’une reprise des négociations ne soit prévue pour autant. L’hypothèse d’un dénouement heureux existe, mais l’épisode risque de laisser des traces malgré tout. Reste à savoir dans quelle mesure elles pèseront sur la réflexion de Mayulu, explique L’Equipe. Ces dernières semaines, plusieurs clubs ont pris des renseignements. Le temps des questions a pour l’instant été repoussé par le principal intéressé. Le numéro 24 du PSG se dit concentré sur la fin de saison, avec un titre de champion de France à conserver et le quart de finale de Ligue des champions à venir contre Liverpool, conclut le quotidien sportif.