Le PSG affronte ce midi l’Urawa Reds Diamonds dans le cadre de sa deuxième rencontre amicale du Japan Tour 2022. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a décidé de faire dix changements par rapport à la victoire contre le Kawasaki Frontale. Seul, Kylian Mbappé enchaîne. Keylor Navas est titulaire dans les buts Rouge & Bleu. Il sera défendu par une défense Abdou Diallo, Danilo Pereira et Thilo Kehrer. Les pistons seront Eric Junior Dina Ebimbe et Juan Bernat. Performant lors de ses deux premiers matches, Warren Zaïre-Emery est titulaire et accompagne Marco Verratti au milieu de terrain. Annoncé titulaire, Arnaud Kalimuendo n’est pas dans le onze. Christophe Galtier a décidé d’aligner un duo d’attaque Kylian Mbappé-Mauro Icardi.

Fil du match

0′ le coup d’envoi a été donné par l’Urawa

2′ Après un début de match à l’avantage des Japonais, Kylian Mbappé déborde sur le côté gauche mais est stoppé

3′ Un joueur d’Uruwa part seul en profondeur mais Thilo Kehrer et Keylor Navas stoppent sa tentative

5′ Keylor Navas réalise une magnifique parade sur une frappe aux 20 mètres d’un joueur japonais

6′ Les parisiens semblent avoir du mal à rentrer dans la rencontre

9′ Bon débordement de Kylian Mbappé avec un petit pont sur un Japonais, mais son centre à ras de terre est repoussé

12′ Très belle passe lobée de Verratti dans la surface pour Icardi. L’Argentin dévie pour Mbappé, qui dribble dans la surface mais sa frappe est repoussée.

15′ Buuuut du PSG ! Pablo Sarabia déclenche une grosse frappe du pied droit qui termine dans le but japonais

24′ Kylian Mbappé est très en forme. Il déborde sur le côté gauche, centre et trouve la tête d’Abdou Diallo qui passe au-dessus

31′ Quel sauvetage de Danilo Pereira dans sa surface de réparation

35′ BUUUUUT du PSG ! Quel travail de Kylian Mbappé qui mystifie toute la défense et décoche une belle frappe en lucarne ! 2-0

40′ Bel arrêt de Keylor Navas qui arrive à capter en deux temps une belle reprise de volée

45′ La roulette de Verratti au milieu de terrain… bababa ce que c’est beau

45 + 2 C’est la mi-temps avec le PSG qui mène 2-0 grâce à des buts de Sarabia et Mbappé. Rendez-vous dans 15 minutes

46′ Gana Gueye a remplacé Marco Verratti, Arnaud Kalimuendo de son côté a pris la place de Pablo Sarabia

52′ Bel arrêt de Navas après le premier tir cadré de cette deuxième mi-temps

57′ Le PSG fait le siège dans la surface de réparation sans trouver la faille

58′ Trois changements pour le PSG : Sergio Rico remplace Keylor Navas, Leo Messi prend la place de Mauro Icardi et Neymar Jr pour Kylian Mbappé

59′ Coup franc de Messi dans l'angle de la surface de réparation… Bien capté par le portier adverse

65′ Quel arrêt réflexe de Sergio Rico, qui dévie la barre en corner ! Magnifique

66′ Le but de Dina Ebimbe… refusé pour un hors jeu de Juan Bernat, qui était à l’origine de la passe. Toujours 2-0 dans cette rencontre

70′ Le PSG profite de la pause fraîcheur pour faire entrer Marquinhos, Kimpembe, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Hakimi et Vitinha à la place de Kehrer, Danilo Pereira, Diallo, Bernat et Warren Zaire Emery

75′ Le poteau de Nuno Mendes ! Belle percée de Leo Messi qui décale Nuno Mendes qui frappe… ça s’écrase sur le poteau !

76′ BUUUUUUT pour le PSG ! Arnaud Kalimuendo marque son deuxième but de la tournée japonaise. Belle combinaison entre Nuno Mendes et Neymar, l’international portugais centre pour le titi parisien qui pousse le ballon dans les filets ! 3-0 !

78′ Au terme d’une belle action, Neymar lance Hakimi qui se présente face au portier adverse… Mais fait une belle sortie dans les pieds de l’international marocain

90+3 C’est terminé et le PSG s’impose 3-0 dans un match plutôt bien géré grâce à des buts de Sarabia, Mbappé et Kalimuendo. Rendez-vous ce lundi pour le dernier match de cette pré-saison contre Osaka !

La composition du PSG