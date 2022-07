Pour son deuxième match de ce Japan Tour 2022, le PSG s’est imposé (0-3) face aux Urawa Red Diamonds. Une victoire facilement acquise, à laquelle Marco Verratti a participé, en étant titulaire et capitaine, jusqu’à céder sa place à Idrissa Gueye dès le retour des vestiaires. L’Italien a ainsi disputé son premier match de la saison : « C’était mon premier match, j’ai beaucoup travaillé, mais j’avais reçu un coup au pied c’est pour ça que le coach ne voulait pas que je joue le premier match. Je continue à travailler physiquement, surtout en cette période de la saison, c’est important de retrouver la forme. Je suis content de retrouver le rythme des matches, parce qu’au final les matches c’est très différent de ce qu’on fait à l’entraînement« .

Pour le site officiel du PSG, l’international italien s’est également exprimé sur l’importance d’une telle tournée estivale pour le groupe : « Les tournées sont importantes parce qu’on passe quasiment toute la journée ensemble, et quand il y a une bonne énergie, les jours passent plus vite. On est heureux, pendant les repas, dans le bus, c’est quelque chose que l’on retrouve aussi sur le terrain« .

Le changement de coach

Marco Verratti a eu quelques mots aussi concernant Christophe Galtier. Un nouveau coach Rouge & Bleu, une nouvelle façon de travailler, à laquelle l’Italien et ses pairs doivent s’adapter : « On a toujours eu un très grand groupe, on sent qu’on est bien, on a changé de coach, on a aussi envie de montrer qu’on arrive à comprendre vite ce qu’il veut. C’est pour ça que sur le terrain ça va bien« .