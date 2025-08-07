Le PSG réédite son maillot domicile de la saison 2004-2005

En collaboration avec Nike, le PSG a décidé de rééditer son maillot iconique T90 de la saison 2004-2005.

Après la tunique domicile de saison 2001-2002, le PSG a décidé de rééditer un nouveau maillot des années 2000. En effet, le club de la capitale et Nike ont officialisation la réédition du maillot T90 de la saison 2004-2005. Un maillot identifiable grâce à sa large bande rouge verticale sur le flanc. « Symbole de cette génération, Pedro Miguel Pauleta, l’Aigle des Açores, prête son aura légendaire à cette réédition. Son nom reste à jamais associé à ce maillot, à ses buts décisifs et à cette passion unique qui ont animé les tribunes du Parc des Princes. Une autre légende inoubliable de l’ère Nike Total 90 apporte son style unique et son charisme à cette réédition 2025/2026 : Ronaldinho. Plus qu’une icône du football, il est une figure emblématique pour les communautés parisiennes. Serein, instinctif et inspirant sans effort, il incarne l’esprit du Gaucho », rapporte le PSG dans son communiqué.

Le maillot third dévoilé le 17 août

Cette réédition comprend également un survêtement PSG T90 ainsi qu’une paire de chaussures Nike Total 90 blanches et rouges arborant l’écusson du PSG. Une version avec un flocage Pauleta et son célèbre numéro 9 est également proposée. Dans son communiqué, le PSG précise que son maillot third de la saison 2025-2026 sera dévoilé le 17 août prochain. « Directement inspiré de l’esthétique T90, il prolongera cette épopée stylistique en y insufflant une vision contemporaine. Une pièce créative forte, destinée à tous les passionnés qui veulent faire perdurer l’héritage et l’identité unique du Club. » Cette réédition est disponible en quantité limitée dans les boutiques officielles du club et sur le site en ligne. Il est également proposé via les circuits de distribution habituels de Nike et du PSG, notamment les Nike Stores. Le maillot classique coûte 99,99€. Pour la tunique floquée Pauleta, il faudra débourser 121,99€.