Depuis la saison 2018-2019, le PSG est Jordan Brand (filiale de Nike) sont associés pour le meilleur. Avec des maillots Third ou Fourth, mais aussi une large gamme de produits (plus de 70 articles disponibles pour la dernière collection). Selon les informations de L’Equipe, avec cette alternative de quatre styles de maillot et grâce au coté marque globale mondiale, malgré la crise (-40 % de ventes dans les boutiques parisiennes en dur), le PSG “va écouler cette saison entre 800.000 et un million de maillots”. La barre du million de maillots vendus avait été dépassée lors de la saison 2018-2019, plaçant le PSG dans le top 4 mondial, devant le FC Bayern. Un grand succès.

“Chaque saison, on choisit deux maillots “classiques” en rapport avec nos couleurs et notre histoire, et deux autres, notamment le quatrième, où l’on sort volontairement du cadre”, explique Fabien Allègre, directeur de la diversification du PSG. “Ce chiffre traduit l’engouement autour de cette gamme. C’est dire qu’elle était très attendue par les collectionneurs mais aussi par tous les gens qui ne sont pas forcément fans de foot ou du club. On est ravis de ce succès qui confirme la volonté du club de toujours oser aller plus loin en nous appuyant sur l’expertise de notre partenaire Jordan. Cela nous permet de conquérir de nouveaux fans en France et à l’étranger.”