Le Real Madrid pourrait tenter de recruter Vitinha l’été prochain

Cadre du PSG, Vitinha réalise de très bonnes performances avec les Rouge & Bleu. Le Real Madrid pourrait tenter de recruter l’international portugais l’été prochain.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, Vitinha s’est métamorphosé. Placé en sentinelle, l’international portugais est le métronome du jeu du club de la capitale et fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde, voire le meilleur, lui qui a terminé à la troisième place du Ballon d’Or remporté par son coéquipier du PSG, Ousmane Dembélé. Encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec les champions d’Europe, Vitinha attiserait les convoitises du Real Madrid.

Une grosse condition pour que le Real se place

Selon les informations de la Cadena Ser, le club espagnol pourrait tenter de recruter le numéro 17 du PSG lors du prochain mercato estival. La radio ibérique indique que cette possibilité serait toutefois conditionnée à un départ de Vinicius, lui qui n’a pas encore accepté la proposition de prolongation de contrat du Real. La Cadena Ser explique que si Vinicius devait quitter le Real Madrid, les économies sur le salaire et la vente de l’international brésilien pourraient donc permettre au Real Madrid de passer à l’action sur le dossier Vitinha. Il faut tout de même nuancer cette information. Le départ de Vinicius est très loin d’être acté en plus du fait que le PSG ne compte absolument pas se séparer de son milieu de terrain, qui est un des piliers du onze de départ de Luis Enrique. De son côté, le joueur se sent très bien à Paris et au sein du club, et n’a pas l’intention de quitter le PSG de sitôt.