Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 24 juillet 2022. Nordi Mukiele (RB Leipzig) prochaine recrue parisienne, Scamacca va s’engager avec West Ham, Neymar Jr veut s’imposer chez les Rouge & Bleu et l’équipe de France qualifiée pour les demi-finales de l’Euro 2022 avec une Kadidiatou Diani en forme.

Dans son édition du jour, L’Equipe rapporte que Nordi Mukiele devrait être la troisième recrue du PSG cet été après les arrivées de Vitinha et Hugo Ekitike. En effet, ce samedi soir, après plusieurs heures de négociations, le RB Leipzig et le PSG ont trouvé un accord de principe pour le transfert du polyvalent défenseur de 24 ans. Si le montant n’a pas filtré, les Rouge & Bleu pourraient bien dépenser 15M€ pour racheter la dernière année de contrat du Français. « Après avoir envisagé une formule avec un prêt avec option d’achat automatique, les deux clubs se sont mis d’accord sur un transfert sec. » Nordi Mukiele viendra renforcer le couloir droit de la défense et concurrencer Achraf Hakimi. Il pourra également se montrer davantage à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. De son côté, le joueur avait trouvé un accord avec le PSG depuis une quinzaine de jours après avoir été convaincu par les discours de Luis Campos et Christophe Galtier, rapporte L’E. Le dirigeant portugais voit également le recrutement de l’international français (1 sélection) comme la possibilité d’installer une « rotation plus importante dans l’axe, même si la piste de Milan Skriniar est toujours active. »

Toujours au rayon mercato, l’une des cibles prioritaires de Luis Campos s’éloigne du PSG. En effet, l’attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca (23 ans) est sur le point de s’engager avec West Ham. « Malgré une envie importante de faire venir l’Italien, il n’a jamais été question pour le PSG de mettre les 50M€ demandés initialement par les dirigeants de Sassuolo. » Même si les Neroverdi ont revu leur exigence à la baisse avec une demande autour de 40M€, le dossier était toujours trop onéreux aux yeux des Rouge & Bleu. West Ham a donc profité de cette opportunité pour faire une offre de 42M€, bonus compris. « En interne, le PSG ne qualifie pas ce dossier d’échec tant ses dirigeants ne voulaient pas monter dans ces tarifs. » Ainsi, Luis Campos a ouvert d’autres pistes, mais à part le dossier Gonçalo Ramos (21 ans, SL Benfica), aucun nom n’a filtré. Les dirigeants parisiens sont notamment à la recherche d’un profil athlétique et mobile. Mais, les champions de France veulent avant tout vendre et Arnaud Kalimuendo ainsi que Mauro Icardi sont candidats à un départ, toujours selon L’Equipe.

Le quotidien sportif évoque également le cas Neymar Jr. Malgré des rumeurs autour de son avenir, le numéro 10 du PSG a affirmé son envie de rester chez les Rouge & Bleu, à l’issue de la rencontre face aux Urawa Red Diamonds (3-0). En zone mixte, l’international brésilien n’a pas hésité à répondre aux questions concernant son futur et a rappelé sa volonté de poursuivre au PSG : « La vérité, c’est que je veux rester à Paris. Je ne sais pas pour le club puisqu’il ne m’a jamais rien dit, j’ai un contrat de plusieurs années ici. Voilà. Pour le moment, on ne m’a rien dit (…) La vérité, c’est que je n’ai rien à prouver à personne (en insistant sur ce mot). Les gens me connaissent, ils savent comme je suis, comment je joue. Je n’ai rien à montrer. J’aime jouer au football, je suis content. Les gens parlent trop car ils ne savent pas quoi faire », a déclaré entre sourire et ton sérieux le joueur de 30 ans. Ces derniers jours, des rumeurs indiquaient que le PSG avait proposé son joueur à d’autres clubs, une information démentie par la direction parisienne, rapporte L’Equipe. Son entrée en jeu face aux Urawa Red Diamonds « vient confirmer l’état d’esprit affiché par Neymar depuis la reprise et la virée au Japon. On le voit souvent avec le sourire, spécialement quand il est sur les terrains, et volontaire dans le travail à effectuer. » Au club, certains considèrent que Neymar est une cible un peu trop facile avec des critiques exagérées à son égard.

Enfin, il est aussi question de l’Equipe de France féminine. Après cinq échecs au stade des quarts de finale lors des grandes compétitions, les Bleues ont brisé ce plafond de verre ce samedi soir. Opposées aux Pays-Bas, les joueuses de Corinne Diacre ont longtemps buté sur leurs adversaires avec une gardienne néerlandaise, Daphne Van Domselaar, héroïque dans les cages. Mais, elles ont finalement obtenu un penalty grâce à Kadidiatou Diani et transformé par Eve Périsset (1-0, 102′) en prolongation. Si trois joueuses des Féminines du PSG étaient titulaires au coup d’envoi (Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Kadidiatou Diani), c’est surtout l’attaquante parisienne qui s’est mise en évidence dans cette rencontre. Sur son aile droite, Kadidiatou Diani a apporté un danger constant jusqu’à l’obtention du penalty en prolongation. « Face à sa puissance, les Néerlandaises semblaient rétrécir et sa tonique foulée les clouait sur place. » Cependant, l’attaquante du PSG a parfois manqué de lucidité dans ses choix.

: Dans la configuration qu’elle préfère au milieu, avec Toletti plus bas qu’elle, elle a beaucoup bougé derrière Malard. Mais elle n’a pas eu la même influence sur le jeu que lors du match face à l’Italie. Et pas la même efficacité puisqu’elle a raté quelques occasions. Kadidiatou Diani (7/10) : Une première mi-temps de haut niveau, avec un centre pour Geyoro dès la 47e seconde. Lancée par Malard, elle réussit une percée sur 50 m, mais frappe sur van Domselaard. Pendant 60 minutes, elle n’a pas perdu un ballon et a multiplié les actions dangereuses. Replacée dans l’axe après la sortie de Malard (61e) elle a été nettement moins en vue.

De son côté, Le Parisien revient également sur les propos de Neymar Jr au sujet de son avenir. Ce samedi, le Brésilien a affirmé son envie de rester au PSG. Face aux journalistes, le joueur de 30 ans – sous contrat jusqu’en 2027 – « a surtout dit l’essentiel quand fut venu le moment d’évoquer son avenir que Luis Campos, le nouveau directeur du football, ne verrait pas s’écrire coûte que coûte dans la capitale. » De son côté, l’entourage du joueur assure qu’aucune partie n’a été informée du souhait d’un départ de la part des dirigeants parisiens. Mais, « cela ne signifie pas que l’idée n’a pas traversé l’esprit des décideurs », précise LP. De son côté, Christophe Galtier avait déclaré qu’il comptait sur le Brésilien pour cette saison 2022-2023. Avant même son officialisation au PSG, un proche de Galtier avait assuré au journal Le Parisien que « si la plupart des gens voyaient souvent Neymar comme un problème, Christophe, lui, l’envisageait plutôt comme une solution. »

Mais en marge de la victoire face aux Urawa Red Diamonds, le coach des Rouge & Bleu s’était montré plus énigmatique sur l’avenir de son joueur : « Je m’étais exprimé en conférence de presse sur sa situation quand on m’avait questionné. Après, ce qu’il va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas. On l’annonce partant, on l’annonce restant… Je n’ai pas eu d’entretien avec Ney à ce sujet-là. Mais de ce que je vois de sa joie de jouer et de sa façon de s’entraîner, il ne me semble pas perturbé par tout ce qu’on peut dire sur lui et sa situation. » Récemment, le clan de Neymar avait assuré que le joueur était heureux à Paris.

Le quotidien francilien confirme la prochaine arrivée de Nordi Mukiele (RB Leipzig) au PSG. Ainsi, sauf retournement de situation, le défenseur de 24 ans sera la prochaine recrue parisienne. « Un accord de principe a été trouvé entre le club allemand et les champions de France pour un transfert », confirme LP. Originaire de la région parisienne (Montreuil), le Français de 24 ans aurait déjà un accord avec les Rouge & Bleu pour son futur contrat. Le latéral droit, pouvant également évoluer dans l’axe centrale, retrouvera la Ligue 1 après son aventure à Montpellier entre 2017 et 2018.