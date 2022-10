Revue de Presse PSG : Benfica, Mbappé, Verratti, Neymar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 12 octobre 2022. Une première partie de la revue de presse consacrée au match contre le Benfica Lisbonne. Le résultat nul face au club portugais, la qualification pas encore acquise, Kylian Mbappé buteur malgré les rumeurs et les prestations de Marco Verratti et Neymar Jr.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le match nul entre le PSG et le Benfica Lisbonne ce mardi soir (1-1) à l’occasion de la 4e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Et selon le quotidien, le club parisien « n’en a pas montré assez pour battre Benfica et se qualifier. » Même si les Rouge & Bleu ont fait un autre pas supplémentaire vers la qualification, ils pouvaient valider officiellement leur ticket pour les 8es de finale de la compétition en cas de victoire suite à la défaite de la Juventus Turin sur la pelouse du Maccabi Haïfa (0-2). Les joueurs de Christophe Galtier n’ont pas su élever leur niveau de jeu pour espérer s’imposer face aux Lisboètes. Mais il faut avouer que les champions de France ne se sont pas présentés dans les meilleures conditions après les révélations sur les envies de départ de Kylian Mbappé. « Elles ont profondément marqué l’avant-match des Parisiens dont certains, pendant la mise au vert, ne comprenaient pas le timing. » Et même si ces rumeurs n’expliquent pas totalement le mauvais début de match des Parisiens, « elles pourraient avoir un impact à court terme, quand même », rapporte L’E.

De plus, Christophe Galtier a seulement effectué son premier changement à la 74e minute de jeu alors que son équipe ne proposait plus rien sur la pelouse. Et ce manque de ressources collectives s’est illustré par des tentatives individuelles de Neymar ou Kylian Mbappé, sans succès. Au final, le PSG enchaîne un troisième match nul d’affilée, une première depuis 2016 sous le mandat d’Unaï Emery. « Il est difficile de dire si cela présage d’un exercice comparable à celui-ci mais le climat du moment ne plaide pas pour un optimisme démesuré. » Pour valider sa qualification lors du prochain match de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa, le PSG ne devra pas s’incliner face au club israélien et également espérer un match nul ou une défaite de la Juventus sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Mais en attendant, les Rouge & Bleu devront montrer un autre visage lors du choc face à l’Olympique de Marseille dimanche.

Le quotidien sportif fait un focus sur le match de Marco Verratti. Titulaire au milieu de terrain aux côtés de Vitinha, l’Italien a livré « une prestation complète. » Décisif sur le penalty obtenu par Juan Bernat en première période, le champion d’Europe 2021 a malheureusement concédé le penalty qui a permis au Benfica de revenir dans le match. Son premier penalty concédé en Ligue des champions en 76 matches avec les Rouge & Bleu et son 29e carton récolté depuis ses débuts dans la compétition en 2012 (26 cartons jaunes et 3 rouges). Malgré cela, le « Petit Hibou » a livré la meilleure performance du côté du PSG. Après des premières minutes compliquées, le milieu de 29 ans « se comporta en patron de l’entrejeu en se mettant vite au niveau d’un tel rendez-vous européen. » Ses récupérations et sa conservation du ballon ont permis au PSG de ne pas sombrer lorsque les Portugais commençaient à pousser. « L’activité du n° 6 parisien fut d’autant plus capitale que, une fois n’est pas coutume, son acolyte Vitinha connut sans doute en première période sa plus mauvaise mi-temps depuis son arrivée à Paris (18 ballons touchés !). » Avec 133 ballons touchés lors de ce match, Marco Verratti a évolué un cran plus haut en seconde période. Son absence face au Maccabi Haïfa pour cause de suspension, le 25 octobre, laissera un grand vide au milieu de terrain.

Enfin, L’Equipe met aussi en avant la performance de Kylian Mbappé. Malgré sa soirée agitée suite aux rumeurs sur ses envies de départ, le Français « a semblé impassible sur le terrain. » Déjà buteur sur penalty en première période, le champion du Monde aurait même pu être le sauveur du PSG si sa réalisation en fin de match n’avait pas été refusée pour une position de hors-jeu. Avec son penalty transformé, le Français devient par la même occasion le meilleur buteur de l’histoire du PSG en Coupe d’Europe (31 buts), devant Edinson Cavani. S’il rentre encore un peu plus dans l’histoire des Rouge & Bleu, cette soirée européenne a surtout été marquée par les révélations sur ses envies de départ à quelques heures du match. Au moment de son arrivée au Parc des Princes, le numéro 7 parisien n’a rien laissé transparaître de ses émotions. Et à l’annonce de son nom par le speaker du stade, il a été chaudement applaudi, avec quelques légers sifflets. « Le public ne lui en tenant pas rigueur. Au moins pour l’instant. » Concernant le match, Kylian Mbappé s’est montré concerné même s’il n’a pas tout réussi. Suite à un tacle très appuyé de Gilberto en fin de match, l’international français a été contraint de céder sa place en raison d’une torsion à la cheville gauche. Malgré un après-midi agité, « Kylian Mbappé a vécu une soirée ordinaire, paisible », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce deuxième match nul entre le PSG et le Benfica Lisbonne (1-1) en phase de groupes de Ligue des champions. Avec ce nouveau résultat nul, le troisième toutes compétitions confondues, le club de la capitale ne profite pas du faux pas de la Juventus Turin pour valider son ticket pour les 8es de finale de la compétition. Même si le PSG conserve son invincibilité cette saison, en coulisse, « la vie sportive reste quand même tumultueuse » comme en atteste les dernières rumeurs sur les envies de départ de Kylian Mbappé. Surtout, le club parisien a semblé encore moins dominateur dans le jeu que la semaine passée au Stade de la Luz (1-1). « L’animation offensive est encore un chantier ouvert avec très peu de danger face aux Lisboètes, comme si l’équipe était anémiée, sans second souffle » et se repose trop sur le duo Neymar-Mbappé. En l’absence de Lionel Messi, Pablo Sarabia a une nouvelle fois livré une prestation décevante et la question sur le niveau des remplaçants peut se poser tant les « hommes qui viennent du banc n’inversent la tendance. » De son côté, Danilo Pereira continue de tenir parfaitement son rôle d’intérimaire en défense centrale, tandis que Juan Bernat s’est montré décisif pour son retour dans le onze titulaire en Ligue des champions, une première depuis août 2020 et la finale face au Bayern Munich. Sur ce match face au Benfica, le PSG a été trop prudent et ne s’est pas montré créatif avec un jeu une nouvelle fois confus.

Enfin, le quotidien francilien met en avant le match de Neymar Jr. Le numéro 10 du PSG a été précieux pour son équipe. Même s’il aurait aimé être décisif pour la sixième fois d’affilée en Ligue des champions, le Brésilien n’a pas réussi à renverser le score en faveur des Rouge & Bleu, mais il a livré une prestation importante qui permet aux Parisiens d’enchaîner un 24e match consécutif sans défaite. De plus, ses encouragements au moment du penalty de Kylian Mbappé peuvent être perçus comme une vraie marque de soutien, quelques mois après le penalty-gate entre les deux joueurs. Victime de 6 fautes, le record du match, Neymar Jr a surtout participé aux efforts défensifs. « Pas le meilleur Neymar de la saison, sans doute, mais un Neymar concerné et impliqué, même dans un registre qui n’est pas le sien, voilà qui compte aussi », conclut LP.

La seconde partie de la revue de presse sera centrée sur les raisons des envies de départ de Kylian Mbappé et son mécontentement. Un article disponible dans quelques minutes sur notre site.