Les tristes records du PSG après son élimination contre Nice

Après la perte du titre au printemps 2021, du Trophée des Champions quelques mois plus tard, c’est désormais la Coupe de France qui passe entre les doigts de l’équipe parisienne. Ce lundi soir, le PSG s’est fait éliminer de la compétition française en s’inclinant aux tirs au but après avoir concédé un match nul et vierge. Il ne reste que le championnat et la Ligue des Champions pour les hommes de Mauricio Pochettino, qui vont donc devoir enchaîner les belles prestations pour aller au bout de la C1 tout en conservant sa place de la leader de la Ligue 1.

L’organisme de statistiques, Opta, a partagé quelques chiffres sur son compte Twitter qui prouve à quel point cette élimination est un événement dans l’histoire récente du club de la capitale. En effet, le Paris Saint-Germain s’est fait éliminer de la Coupe pour la première fois depuis 2014 et ne va donc pas jouer la finale de la Coupe de France depuis cette même date, soit 7 finales de suite. Lors de leur dernière élimination, les Parisiens avaient perdu contre Montpellier en 16e de finale (1-2).

De plus cela faisait dix ans, soit depuis la défaite en finale en 2011 contre Lille (1-0), que le Paris Saint-Germain n’avait plus marqué un but en Coupe de France. On précise que c’était avant l’arrivée de QSI, ce qui prouve que ce « triste » record est un événement.

Par ailleurs, Mauricio Pochettino a remporté 68,2 % de ses matchs en compétition officielle sur le banc du PSG (45/66). L’entraineur argentin possède le faible total ratio de victoires pour un entraîneur parisien depuis Carlo Ancelotti en 2013 (63,6%).

Enfin, les confrères de Paris-Stats Germain ont écrit à la mi-temps de cette rencontre un chiffre insolite. Il aura fallu neuf minutes à Mbappé pour toucher autant de ballons (6) qu’Icardi en 64. De plus, ce chiffre représente le « pire total pour un joueur ayant disputé plus de 45 minutes d’une rencontre avec Paris depuis qu’Opta dispose de cette donnée toutes compétitions confondues (2014/15). »