[LIVE] PSG / RCSA : Luis Enrique en conférence de presse d’avant-match

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane16 octobre 2025

Pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le RC Strasbourg ce vendredi (20h45 sur Ligue 1 +). A la veille de la rencontre, Luis Enrique tient sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

La trêve internationale de ce mois d’octobre 2025 ferme ses portes et le PSG retrouve la compétition. A l’aube d’une semaine européenne, le club de la capitale enchaînera en ouvrant la 8e journée de Ligue 1 en accueillant le RC Strasbourg ce vendredi (20h45 sur Ligue 1 +) au Parc des Princes. A la veille de la rencontre, Luis Enrique tient son rendez-vous avec les médias en conférence de presse d’avant-match depuis le Campus PSG. L’occasion pour le technicien espagnol de répondre aux questions des journalistes, faire le point sur son effectif et évoqué l’adversité que pourraient proposer les Alsaciens, troisième au classement en L1, face à ses joueurs. Rendez-vous à partir de 13h00 sur le lien ci-dessous.

YouTube : PSG – Paris Saint-Germain

