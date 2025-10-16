PSG : Le point médical avant la réception du RC Strasbourg

Après la trêve internationale, le PSG retrouve la compétition ce vendredi (20h45 sur Ligue 1 +) avec la réception du RC Strasbourg pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Le club de la capitale a publié son point médical à la veille de la rencontre.

Ce début de saison 2025 / 2026, le PSG a été touché par une vague de blessures. La deuxième trêve internationale de l’année a permis au club de la capitale de vider quelque peu son infirmerie. En effet, entre repos, rééducation et récupération, les quelques blessés du groupe de Luis Enrique sont aujourd’hui tous proche d’un retour à la compétition. A la veille de la 8e journée de Ligue 1 face au RC Strasbourg, le technicien espagnol devrait pouvoir compter sur Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. Ainsi, le PSG pourrait régénérer sa ligne d’attaque en comparaison aux matchs précédents la trêve internationale. Cependant, des absents de marque seront toujours à noter face au troisième de Ligue 1. Dans son point médical du jour, le Paris Saint-Germain précise qu’Ousmane Dembélé « est en phase de reprise« , et que Fabian Ruiz « continue son travail de rééducation« .

🚨 Le point médical du PSG :



⏳Ousmane Dembele est en phase de reprise



⏳ Fabian Ruiz poursuit son travail de rééducation



⏳ Pour João Neves, le staff a décidé de prolonger le programme de récupération suite aux derniers examens et aux tests effectués afin de garantir une… pic.twitter.com/XGmPd4eaqP — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 16, 2025 X : @CanalSupporters

Au milieu de terrain, Joao Neves ne sera pas de la partie demain au Parc des Princes face au RC Strasbourg. Le PSG a misé sur la précaution pour la guérison totale du jeune portugais : « Suite aux derniers examens et tests effectués, le staff médical a décidé de prolonger le programme de récupération de João Neves, afin de garantir une guérison complète avant son retour à la compétition« .