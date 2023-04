Lionel Messi et le PSG, un divorce inévitable… mais bénéfique ?

Depuis août 2021, Lionel Messi porte la tunique du PSG. Une chose qui paraissait impensable il y a encore dix ans de cela. Reste qu’en terre parisienne, la Pulga ne possède pas l’influence escomptée.

Le PSG est en passe de conclure l’une de ses pires saisons depuis que le club est passé sous pavillon qatari. Pourtant, tout avait bien commencé avec un démarrage en boulet de canon et des individualités qui répondaient présentes. Parmi ces dernières, on pense, bien évidemment, à Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi. Concernant ce dernier, le voir enfin rayonner au sein du collectif rouge et bleu s’assimilait à une véritable satisfaction. Il est vrai que les Parisiens se sont surtout baladés lors d’oppositions à leur portée, mais le fait est tout de même notable.

Une équipe qui tourne au ralenti

D’un point de vue collectif, ce qui reste le plus prépondérant, le PSG avance actuellement sur un véritable chemin de croix dont on ne voit pas le bout. C’est simple, depuis janvier dernier, la troupe de Christophe Galtier connaît une lente, mais certaine, déliquescence. Le bilan comptable fait mal : 8 revers concédés en 18 matches et ce, alors que Gianluigi Donnarumma et ses partenaires n’avaient pas connu le goût de la défaite durant les quatre premiers mois de compétition. Ceux-ci ne peuvent désormais s’appuyer que sur un court matelas de six points sur Lens et Marseille à neuf journées de la fin du championnat… La Coupe du monde aura donc fait beaucoup de mal aux Franciliens, surtout aux trois joueurs cités précédemment. Le point d’orgue restant cette terrible élimination face au Bayern Munich. Terrible car on a senti toute l’impuissance du onze Rouge & Bleu face à une équipe en tout point supérieure. Un constat d’échec corroboré par la suite des évènements et les contreperformances à la chaîne délivrées par le PSG.

De nombreux observateurs estimaient que Neymar Jr concentrait une bonne partie des maux parisiens. Force est de constater que depuis son absence, remontant au 19 février dernier, les choses ne se sont pas vraiment améliorées, loin s’en faut. Le problème est peut-être bien plus profond que cela. Mais là encore, ce constat a d’ores et déjà été fait à de multiples reprises. Alors, quelle est la solution ? Il n’y a aucune solution miracle, si ce n’est tenter de construire l’effectif le plus complet et le plus cohérent possible. Ce qui n’est clairement pas le cas aujourd’hui lorsqu’on observe les hommes à la disposition de Christophe Galtier. Un Christophe Galtier qui ne doit pas non plus être disculpé dans cette affaire, bien au contraire. Mais le cas du coach sera approfondi ultérieurement.

Que faire avec Lionel Messi et Sergio Ramos ?

« Je serais ravi s’il continuait. Mais on discute de cela en ce moment pour essayer d’arriver au but. Pour continuer à avoir Léo Messi avec nous. » Voici ce que déclarait Luis Campos, patron de la stratégie sportive du club, le 5 février dernier au micro de Téléfoot. Forcément, alors que la confrontation face au Bayern Munich n’avait pas encore eu lieu, ce discours pouvait se tenir. En revanche, les mots de Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques jours de cela peuvent laisser un chouïa plus perplexes. « Les gens veulent savoir ce qui se passe. Nous nous concentrons sur la possibilité de les voir rester (En parlant de Messi et de Ramos, NDLR). Nous allons examiner ce que nous faisons et comment nous assurer que nous pouvons continuer, que nous faisons les choses correctement et que nous nous développons. » En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi et Sergio Ramos ne savent donc nullement de quoi leur avenir sera fait. Pourtant, au vu des dernières échéances, les prolonger parait quelque peu incohérent sportivement parlant.

À lire également : L’AS Roma attendra la fin de saison pour Wijnaldum

Il est vrai que les deux cas sont légèrement différents. On pourrait notamment imaginer Sergio Ramos prolonger avec un salaire moindre et une place également moindre au sein de la hiérarchie des centraux. Si le principal intéressé accepte de passer le flambeau bien évidemment, ce qui n’est pas non plus garanti. Pour Lionel Messi, le faire signer un nouveau contrat avec un salaire identique, ou presque, semble, à première vue, s’apparenter à une ineptie sans nom. D’un point de vue statistique, Lionel Messi rend une copie plus que satisfaisante. On ne peut pas le nier. En 24 rencontres de Ligue 1, il a ainsi inscrit 13 buts et délivré tout autant de passes décisives. En Ligue des Champions, il a inscrit 4 buts et n’a pas distillé d’offrande en 7 apparitions. Problème, c’est sur un tout autre terrain que l’on attend le gaucher argentin.

Un Lionel Messi qui a déçu

On l’attend lors de grosses échéances continentales. On attend le leader, capable de faire basculer une qualification sur un coup de patte magique. On l’attend comme le facteur X. Or, cela fait deux années de suite que le PSG est forcé d’arrêter sa course européenne au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Déjà, face au Real Madrid l’an passé, il n’avait pas proposé une prestation digne de l’évènement, alors que Kylian Mbappé avait, par exemple, inscrit un but à l’aller et un au retour. Face au Bayern, le constat d’échec est d’autant plus flagrant : aucune présence, des pertes de balle à répétition, un manque de spontanéité criant… Bref, l’ombre du joueur qu’il a pu être. Le voir dans une telle impuissance après l’avoir vu sur le toit du monde avec l’Argentine quelques semaines plus tôt suscite, en outre, une immense frustration.

🚨🚨 | Leo Messi ne devrait pas prolonger son aventure au PSG la saison prochaine 🇦🇷❌



La solution pour qu’il reste : Qu’il accepte une baisse de son salaire 📉



De son côté Messi attend des garanties sur le projet sportif parisien ⏳



📲 L’Equipe pic.twitter.com/FAqXa4Iy9u — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 3, 2023

Une fois qu’on a exposé tout cela, il devient difficile de dénicher des arguments, autre que marketings, allant dans le sens d’une prolongation de Lionel Messi au PSG. Une tendance qui commencerait également, doucement mais sûrement, à se dessiner dans les hautes sphères du club de la capitale (voir ici). Ce dossier reste toutefois très incertain et aucune conclusion n’est encore à tirer. Mais si le PSG veut enfin se montrer cohérent, il va réellement falloir se poser la question du bien-fondé d’une continuité avec Lionel Messi la saison prochaine. Son départ allégerait, par la même, considérablement la masse salariale Rouge & Bleu et pourrait donc permettre une meilleure marge de manœuvre sur le mercato estival. Qu’on se le dise, si sa venue a fait naître des papillons dans le ventre des supporters du PSG, la réalité peut parfois se montrer froide comme la glace et le passage du génial argentin en terre parisienne, s’il prend finalement fin en juin, laissera un terrible goût d’amertume.