Mbappé entamera des négociations après l’Euro (LP)

Ce matin dans une longue interview accordée à l’Equipe, Nasser al-Khelaïfi a expliqué au sujet de Kylian Mbappé : “Je vais être clair : Kylian va rester au PSG, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. C’est Paris, c’est son pays. Il a une mission. C’est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il a tout ce qu’il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d’ambition et de projet, peuvent aujourd’hui rivaliser avec le PSG ?“. Des déclarations qui ont fait grand bruit, un hashtag #FreeMbappé, où les surnoms Prison Saint-Germain ont fleuri sur les réseaux sociaux. Mais comme le Parisien l’explique, ces déclarations ne sont pas une affaire au sein des Rouge & Bleu. “Le dirigeant entretient de bonnes relations avec le champion du monde et l’attaquant a toujours eu du respect pour Al-Khelaïfi, un homme qu’il apprécie“, indique le quotidien francilien. Mais malgré cette déclaration, la donne ne change pas assure le Parisien. C’est toujours Kylian Mbappé qui garde la main sur son avenir.

Le numéro 7 parisien, actuellement avec l’Equipe de France, entamera des négociations sur son avenir après l’Euro assure le quotidien francilien. “Il conditionne son maintien à la compétitivité du PSG.” Il attend des recrues aux postes qui ont péché cette saison, un latéral droit et un milieu de terrain même si “dans aucune discussion avec les dirigeants du PSG, Mbappé n’a glissé de noms de recrues.”

Kylian Mbappé qui devrait être titulaire demain contre la Bulgarie pour le dernier match de préparation avant l’Euro selon la presse française. Presnel Kimpembe lui aussi.

Le XI probable de l’Equipe de France : Lloris (c) – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Pogba, Kanté, Tolisso – Griezmann – Benzema, Mbappé.