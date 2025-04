Mendes : « Que ce soit au PSG ou avec le Portugal, on joue pour remporter chaque trophée »

Nuno Mendes est l’un des meilleurs latéraux gauche du monde. Le joueur du PSG a de grandes ambitions pour la fin de saison, que ce soit avec Paris ou le Portugal.

Nuno Mendes réalise une très bonne saison avec le PSG. Le latéral gauche est l’un des meilleurs joueurs du club de la capitale (33 matches toutes compétitions confondues, trois buts, quatre passes décisives). Si le PSG se rapproche du titre de champion de France, lui qui a 19 points d’avance, il pourrait s’offrir un quadruplé historique avec la Coupe de France et la Ligue des champions en plu du Trophée des champions remporté contre Monaco. Nuno Mendes voit grand pour la fin de saison du PSG, mais également avec sa sélection, lui qui aimerait remporter la Ligue des nations, trophée déjà remporté par le Portugal en 2019.

« On donne notre maximum pour gagner »

« Que ce soit au PSG ou avec le Portugal, on joue pour remporter chaque trophée. On donne notre maximum pour gagner, lance Nuno Mendes en conférence de presse. Là, c’est le moment de jouer la Ligue des nations, on rêve tous de la gagner. On l’a déjà gagné, mais certains d’entre nous n’étaient pas là à l’époque. Si l’on gagne, et on espère gagner, ce sera un beau moment. »