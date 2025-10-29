Mercato : La folle rumeur sur le PSG en provenance de Catalogne !

Le PSG a pris un tournant dans son histoire récente avec véritable changement de cap sur le marché des transferts et dans sa politique de recrutement. En effet, si les stars s’inscrivait auparavant dans l’ADN du club de la capitale, c’est aujourd’hui le collectif qui prime. Cependant, une opportunité pourrait vriller les dirigeants parisiens.

Le week-end dernier, le Real Madrid est venu à bout de son rival historique lors du Classico, le FC Barcelone. Au cours de la rencontre, la sortie de Vinicius Junior côté madrilène a fait vriller le Brésilien qui n’a pas manqué, aux yeux de tous, d’exprimer son mécontentement au moment de joindre le banc, ou plutôt les vestiaires directement. La perte de son statut de star depuis l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid et la déception lors du Ballon d’Or 2024 semblent véritablement peser dans la tête du numéro 7 merengue, et des envies d’ailleurs pourrait mûrir dans son esprit. C’est en tous cas ce qu’avance Sport, à qui il n’en fallait pas plus pour aller dans ce sens. Si les informations sont à prendre avec des pincettes, le quotidien catalan affirme qu’il existe une réelle possibilité de voir Vinicius Junior quitter le club de la capitale espagnole l’été prochain, et le PSG serait un point de chute on ne peut plus crédible.En effet, il est relaté que la star brésilienne donnerait sa priorité au club champion d’Europe tant il serait séduit à l’idée d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique. S’il est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, Sport rappelle que Vinicius Junior n’a toujours pas signé de prolongation de contrat. Ainsi, sans évolution de la situation, le dossier sera à suivre de prêt lors de l’été 2026, à un an de la fin de son bail courant.

Par ailleurs, les récents choix de Xabi Alonso agacerait quelque peu Vini, et le quotidien catalan affirme que si le technicien espagnol reste sur le banc madrilène, l’ailier pourrait plier bagage. Toutefois, si Vinicius Junior serait réellement intéressé à l’idée d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique, rien n’indique aujourd’hui que le Paris Saint-Germain creuse cette piste, comme le rappelle RMC Sport.