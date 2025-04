Mercato : L’agent de Milan Skriniar sort du silence sans langue de bois !

Pour la deuxième de Luis Enrique sur le banc du PSG, Milan Skriniar a vu son temps de jeu considérablement réduit. L’arrivée de Willian Pacho a poussé le Slovaque sur le banc, en dehors du groupe, et depuis l’hiver dernier, en dehors du club.

Au début de l’exercice 2024 / 2025, Milan Skriniar a pris part à 5 rencontres de Ligue 1 pour 381 minutes passées sur le pré. Un temps de jeu bien famélique pour un joueur qui la saison passée a disputé 32 rencontres toutes compétitions confondues faisant de lui à cette époque le onzième joueur le plus utilisé par Luis Enrique. Cependant, l’été 2024 a changé la donne, puisque la direction parisienne a opté pour le recrutement d’un nouveau défenseur central : Willian Pacho. L’Équatorien a poussé le Slovaque vers la sortie, qui a filé en direction du Fenerbahçe lors du dernier mercato hivernal, en prêt jusqu’à la fin de la saison. Avec le club turc, sous les ordres de José Mourinho, Milan Skriniar a retrouvé du temps de jeu en ayant pris part jusque-là à 15 matchs toutes compétitions confondues depuis le 2 février dernier, et dressant même un bilan statistique de 2 buts et 2 passes décisives. Autant de paramètres qui pourraient permettre au joueur de 30 ans de prolonger l’aventure avec l’actuel deuxième de SüperLig : « Je ne pense pas qu’il y ait un moyen de retourner à Paris, du moins pas avec cet entraîneur (Luis Enrique, NDLR). Dans son nouveau rôle, Skriniar est devenu l’un des leaders de l’équipe et a gagné l’amour et le respect de l’entraîneur José Mourinho et des fans. Il se sent très à l’aise en Turquie et surtout il met régulièrement en valeur son football. C’est aussi une grande victoire pour l’équipe« , a déclaré Roberto Sistici, l’agent de Milan Skriniar, au média turc Fanatik.

Sur le plan contractuel, Milan Skriniar reste lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028. Cependant, une option d’achat de 13M€ avait été négociée entre le club de la capitale et le Fenerbahçe pour le prêt, et les derniers échos de la presse évoquent la possibilité pour les dirigeants stambouliotes de la lever. Pour l’agent du Slovaque, qui se confie toujours auprès de nos confrères turcs de Fanatik, un transfert définitif cet été fait sens et serait bénéfique pour toutes les parties : « Il n’est pas surprenant que Fenerbahçe soit intéressé par ses services à l’avenir. Il semble qu’une telle coopération serait bénéfique pour les deux parties. C’est pour cette raison que ce sera un sujet de transfert brûlant cet été. Je ne vois pas de grande possibilité qu’il aille à Milan ou dans un autre club en Italie« . Le dossier devrait donc une nouvelle fois occuper les esprits et le temps des dirigeants du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival.