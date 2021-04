Le PSG s’est imposé contre le Bayern Munich (2-3) ce soir en quart de finale aller de Ligue des Champions. Thomas Müller , attaquant des Bavarois, a marqué le but du 2-2 qui aurait pu casser le moral du PSG. Mais les Parisiens ont réussi à faire le dos rond et marqué un but très important par l’intermédiaire de Kylian Mbappé. Müller, comme s’est coéquipiers et son entraîneur, a regretté le manque d’efficacité de son équipe.

“On peut toujours discuter des buts que nous avons encaissés, mais notre jeu c’est de marquer. Si on gagne 5-3 ou 6-3, ce n’est plus la même histoire. Et maintenant il va nous falloir courir derrière ce retard, c’est clair, lance l’attaquant sur Sky Allemagne dans des propos relayés par l’Equipe. Nous n’avons pas concédé beaucoup d’occasions, je crois que Manu (Neuer) n’a eu qu’un ou deux arrêts à faire. Mais si nous avions eu cet instinct de tueur, on aurait vu un autre match. Oui, sur les buts de Paris, on n’est pas super bien, mais notre jeu c’est de marquer plus que l’adversaire et nous avons laissé filer beaucoup trop de grosses occasions.”