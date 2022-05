Après plusieurs mois d’attente et de rumeurs, le feuilleton Kylian Mbappé touchera bientôt à sa fin. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’international français dévoilera dans quelques jours son futur choix pour la suite de sa carrière. À ce jour, deux options s’offrent à lui : une prolongation courte durée au PSG ou une nouvelle aventure au Real Madrid. Lors de la cérémonie des Trophées UNFP, le champion du Monde 2018 a confirmé que son choix était quasiment fait et que sa décision allait être annoncée avant le rassemblement de l’Equipe de France le 28 mai prochain. Cependant, les premières indiscrétions sur son futur choix commencent à sortir dans la presse européenne.

Un accord entre le Real Madrid et Kylian Mbappé

Ce lundi, le quotidien madrilène Marca annonçait qu’un accord verbal existait entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Une information confirmée par la presse britannique et plus précisément par le média The Athletic. Le journaliste, David Ornstein, indique que l’attaquant du PSG a accepté les conditions du club madrilène pour une arrivée libre de tout contrat cet été. Cependant, il n’a encore rien signé avec la formation espagnole et le PSG tente encore sa chance pour le prolonger. Mais, le finaliste de la Ligue des champions reste confiant pour la signature de l’attaquant de 23 ans, précise le média britannique. « Le Real est persuadé depuis longtemps que Mbappé va venir au Santiago Bernabeu et n’attend que sa signature, qu’il espère obtenir une fois la saison du PSG terminée. »

De son côté, le journaliste italien, Fabrizio Romano, apporte également quelques détails dans ce dossier Kylian Mbappé. Les prochaines heures s’annoncent décisives dans ce long feuilleton. Après son retour du Qatar Tour 2022, le numéro 7 du PSG aura une dernière réunion avec sa famille et son entourage. De son côté, le Real Madrid se montre confiant pour l’arrivée du Français avec un contrat qui est prêt depuis plusieurs mois, précise Fabrizio Romano.