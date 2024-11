Le carton rouge d’Amine Harit a suscité de vive réaction à l’issue de la victoire sans appel du PSG sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (0-3). Pourtant, les images laissent peu de place au doute.

Si la victoire nette du PSG sur la pelouse de l’Olympique de Marseille est sans conteste, les médias débattent surtout sur le carton rouge d’Amine Harit dès la 20e minute de jeu suite à une semelle sur le torse de Marquinhos. Déjà bien rentrés dans leur match avant ce fait de jeu, les joueurs de Luis Enrique en ont profité pour asseoir encore plus leur domination sur cette rencontre. Pourtant, de nombreux observateurs de football s’indignent de cette décision arbitrale.

Si François Letexier est venu s’expliquer après la rencontre et a justifié sa décision d’exclure le Marseillais, les images prouvent une nouvelle fois la logique de cette expulsion. Entre le torse de Marquinhos marqué par les crampons du Marocain et un autre angle de caméra, seulement diffusé après la rencontre par le diffuseur DAZN, cette décision arbitrale ne souffre d’aucune contestation possible.

Du côté marseillais, l’entraîneur Roberto De Zerbi s’est surtout attardé sur la mauvaise performance de ses joueurs : « Je suis déçu. On avait préparé un match de courage et de personnalité. Et jusqu’à l’expulsion de Harit (20e), il n’y a eu ni courage, ni personnalité. On peut perdre, mais quand on porte le maillot de l’OM, on ne peut pas jouer sans personnalité et courage. Ça vaut pour le coach comme pour les joueurs. Les vingt premières minutes ne m’ont pas plu. Mais peut-être qu’à onze, on aurait pu faire mieux (ensuite). On aurait pu entrer dans le match. Mais on doit analyser ces vingt premières minutes avec lucidité parce que ça ne me convient pas qu’on ait peur, qu’on ne joue pas le ballon. »