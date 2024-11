Luis Enrique : « On dédie cette victoire aux supporters »

Ce dimanche soir, le PSG a surclassé Marseille lors du Classico de la neuvième journée de Ligue 1 (0-3). Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le club de la capitale a un peu baissé de pied en deuxième mi-temps, le club marseillais ne se montrant pas dangereux, lui qui était réduit à 10 depuis la 20e minute de jeu. En supériorité numérique, cela n’est jamais évident pour une équipe. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG a salué la performance collective de son équipe, celle d’Ousmane Dembélé et également dédié cette victoire aux supporters du PSG.

Son sentiment après la victoire

« Le bilan est très positif. Gagner un Classico en le faisant avec cette autorité c’est très important. Nous avons très bien commencé contre un adversaire qui a pressé dès le départ. Nous avons récupéré le ballon plus haut, nous avons eu des occasions et nous avons marqué le premier but. Il y a eu cette expulsion et c’était alors un match plus dur pour l’adversaire. C’était une situation qui aurait pu inviter à une certaine détente mais mon équipe a continué de travailler. La deuxième période a été plus tranquille, nous avons eu plusieurs occasions, même si nous n’avons pas marqué. On dédie cette victoire aux supporters car on sait qu’elle est importante pour eux et pour nous aussi dans l’optique du classement. »

Le match de Dembélé

« C’est un joueur capable d’interpréter les espaces, et aujourd’hui c’était possible d’en trouver à l’intérieur. Il a été capable de générer de la supériorité. Aujourd’hui nous avons eu le contrôle du ballon, nous avons su attaquer la profondeur, j’ai beaucoup aimé ce que j’ai vu. C’est un début de saison qui me semble extrêmement bon même si on aurait mérité de gagner plus de matches, notamment le dernier contre le PSV. »

Son discours à ses joueurs avant le match

« Le plus important sur ce genre de matches, c’est le contrôle des émotions. On joue toujours de la même manière, il n’y a pas de calculs de notre part. Tout se fait en fonction de la position de l’adversaire, de la manière dont il se situe. Notre objectif est toujours le même : prendre le ballon, garder le ballon et le récupérer dès qu’on le perd. Ça ne marche pas toujours mais l’idée est claire et elle reste la même. »

Le contrôle des émotions

« Ce que nous avons vu était très parlant. Il y a une équipe qui en voulait énormément dès la première minute et qui a trouvé les espaces adéquats. On a vu une défense qui a très bien fonctionné, un contre-pressing de qualité et un contrôle général. »

Les axes d’améliorations à travailler

« Il est possible de tout améliorer, en attaque, en défense. C’est une constante : je suis non-conformiste. Je veux que les passes soient toujours plus précises, que mon équipe court plus, qu’elle lute plus, qu’elle marque plus. Je veux tout améliorer. »

La sortie de Nuno Mendes

« Nuno Mendes avait des maux de ventres, il nous avait prévenus au retour des vestiaires et c’est la raison pour laquelle on l’a sorti tôt. Mais il va bien. »

Joao Neves

« Je n’aime pas parler des joueurs à titre individuel mais je vais dire du bien de Neves. Il a fait un grand match, c’est un grand renfort quand il joue. Mais je dis la même chose de toutes les recrues estivales. »

Un match qui peut faire grandir le jeune effectif du PSG ?

« J’étais très content du match contre le PSV, nous méritions de le gagner. Cela n’a rien à voir avec la jeunesse. Les circonstances permettent de gagner de l’expérience. Je n’ai jamais utilisé l’âge, la beauté, la laideur comme une excuse. La Ligue 1 et la Ligue des champions sont deux compétitions différentes. Je pense qu’il n’y a aucune exception en ce sens. Je n’ai pas de soucis avec cette réalité. »