Ousmane Dembélé a participé au concert caritatif des Enfoirés

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 janvier 2026

Ousmane Dembélé a réalisé une année 2025 exceptionnelle. L’attaquant du PSG a été invité par la troupe des Enfoirés à participer au concert caritatif au profit des Restos du Cœur. 

Star du football, Ousmane Dembélé est devenu le meilleur joueur du monde après son année 2025 exceptionnelle sous le maillot du PSG. L’international français a explosé tous ses compteurs, remporté de nombreux titres, dont la Ligue des champions, et été élu Ballon d’Or. Avec sa nouvelle notoriété, il attise les convoitises de nombreuses marques, mais également d’évènements en tout genre. 

Dembélé : « Je suis bien, à 100% pour la deuxième partie de saison »
Il a entonné quelques paroles

Comme le rapporte L’Equipe, le numéro 10 du PSG, au lendemain de la victoire du club de la capitale contre Lille où il s’était offert un magnifique doublé, s’est rendu au concert des Enfoirés à l’Accor Arena de Paris. Il est apparu sur scène et a même entonné quelques paroles, avance le quotidien sportif. Le public présent à l’Accor Arena a accueilli l’international français en suivant Matt Pokora, qui a lancé le fameux chant « et Ousmane Ballon d’Or », conclut L’Equipe

