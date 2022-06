Qui sera le prochain entraîneur du PSG pour la saison à venir ? Encore sous contrat jusqu’en 2023 avec les Rouge & Bleu, l’avenir de Mauricio Pochettino va s’écrire loin de la capitale. Depuis de nombreux jours, plusieurs médias annoncent qu’un accord de séparation est proche entre l’Argentin de 50 ans et les champions de France en titre. Et pour cause, depuis son arrivée au PSG en janvier 2021, l’ancien entraîneur de Tottenham n’a jamais convaincu sur le banc de touche parisien.

Pochettino pas intéressé par une aventure à Bilbao

Et selon les informations de Santi Aouna, l’annonce du départ de Mauricio Pochettino devrait être officialisé dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Malgré son échec dans la capitale française, l’ancien joueur du PSG garde une certaine cote sur le marché. Ces derniers jours, un intérêt de l’Athletic Bilbao a fait surface. En effet, l’un des candidats à la présidentielle, Ricardo Barkala, aimerait placer Mauricio Pochettino sur le banc de touche du club basque. Cependant, selon Foot Mercato, l’ancien entraîneur de l’Espanyol Barcelone n’est pas intéressé par le poste. « Il a déjà été approché par Ramon Planes, directeur sportif de la campagne de Barkala, et a déjà dit non. »

Comme annoncé par certains médias, Mauricio Pochettino privilégierait plutôt une nouvelle expérience en Premier League. Dans le viseur de Manchester United depuis de nombreux mois, l’Argentin de 50 ans a finalement vu Erik ten Hag prendre la place d’entraîneur des Red Devils. Également intéressé par un retour à Tottenham, les Spurs ont, de leur côté, décidé de poursuivre avec Antonio Conte.