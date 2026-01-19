Dembélé
PSG – Statu quo en tête de la Ligue 1

19 janvier 2026

Après cette 18e journée de Ligue 1, le PSG reste à une longueur du leader, le RC Lens, avant d’affronter l’AJ Auxerre vendredi.

Leader pendant une journée après sa victoire face au LOSC (3-0) vendredi, le PSG a vu le RC Lens récupérer son fauteuil de leader moins de 24 heures après. Après une victoire laborieuse face à l’AJ Auxerre (1-0), les Sang & Or ont enchaîné un huitième succès de rang en championnat, un record dans l’histoire du club, et comptent toujours un point d’avance sur les champions d’Europe.

Parc des Princes, Dembélé… Les chiffres après PSG / Lille

Un déplacement à Auxerre vendredi

De son côté, l’Olympique de Marseille s’est largement imposé sur la pelouse de l’Angers SCO (2-5) et conserve sa troisième place au classement. Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais l’a emporté face au Stade Brestois (2-1) et remonte à la quatrième place. Dans les autres moments marquants de cette 18e journée de Ligue 1, l’OGC Nice a sombré contre le Toulouse FC (5-1) tandis que l’AS Monaco continue de décevoir avec une nouvelle défaite contre le FC Lorient (1-3). De son côté, le Paris FC confirme après sa victoire face au PSG en Coupe de France. Le club parisien a remporté son duel de mal classé face au FC Nantes (1-2). Enfin, Gary O’Neil a réussi sa première sur le banc alsacien : le RC Strasbourg est venu à bout de la lanterne rouge, le FC Metz (2-1). Pour son prochain match, l’équipe de Luis Enrique se déplacera sur la pelouse de l’AJ Auxerre (vendredi à 20h sur Ligue 1+), pour le compte de la 19e journée de Ligue 1.

Les résultats de la 18e journée de Ligue 1

  • AS Monaco / FC Lorient (1-3)
  • Paris Saint-Germain / LOSC (3-0)
  • RC Lens / AJ Auxerre (1-0)
  • Toulouse FC / OGC Nice (5-1)
  • Angers SCO / Olympique de Marseille (2-5)
  • RC Strasbourg / FC Metz (2-1)
  • FC Nantes / Paris FC (1-2)
  • Stade Rennais / Le Havre (1-1)
  • Olympique Lyonnais / Stade Brestois (2-1)

Le classement de Ligue 1

  1. RC Lens – 43 pts (+19)
  2. Paris Saint-Germain – 42 pts (+25)
  3. Olympique de Marseille – 35 pts (+22)
  4. Olympique Lyonnais – 33 pts (+9)
  5. LOSC – 32 pts (+8)
  6. Stade Rennais – 31 pts (+5)
  7. RC Strasbourg – 27 pts (+6)
  8. Toulouse FC – 26 pts (+6)
  9. AS Monaco – 23 pts (-5)
  10. Stade Brestois – 22 pts (-5)
  11. Angers SCO – 22 pts (-5)
  12. FC Lorient – 22 pts (-7)
  13. Paris FC – 19 pts (-8)
  14. Le Havre – 19 pts (-8)
  15. OGC Nice – 18 pts (-14)
  16. FC Nantes – 14 pts (-13)
  17. AJ Auxerre – 12 pts (-14)
  18. FC Metz – 12 pts (-21)
