PSG – Statu quo en tête de la Ligue 1

Après cette 18e journée de Ligue 1, le PSG reste à une longueur du leader, le RC Lens, avant d’affronter l’AJ Auxerre vendredi.

Leader pendant une journée après sa victoire face au LOSC (3-0) vendredi, le PSG a vu le RC Lens récupérer son fauteuil de leader moins de 24 heures après. Après une victoire laborieuse face à l’AJ Auxerre (1-0), les Sang & Or ont enchaîné un huitième succès de rang en championnat, un record dans l’histoire du club, et comptent toujours un point d’avance sur les champions d’Europe.

Un déplacement à Auxerre vendredi

De son côté, l’Olympique de Marseille s’est largement imposé sur la pelouse de l’Angers SCO (2-5) et conserve sa troisième place au classement. Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais l’a emporté face au Stade Brestois (2-1) et remonte à la quatrième place. Dans les autres moments marquants de cette 18e journée de Ligue 1, l’OGC Nice a sombré contre le Toulouse FC (5-1) tandis que l’AS Monaco continue de décevoir avec une nouvelle défaite contre le FC Lorient (1-3). De son côté, le Paris FC confirme après sa victoire face au PSG en Coupe de France. Le club parisien a remporté son duel de mal classé face au FC Nantes (1-2). Enfin, Gary O’Neil a réussi sa première sur le banc alsacien : le RC Strasbourg est venu à bout de la lanterne rouge, le FC Metz (2-1). Pour son prochain match, l’équipe de Luis Enrique se déplacera sur la pelouse de l’AJ Auxerre (vendredi à 20h sur Ligue 1+), pour le compte de la 19e journée de Ligue 1.

Les résultats de la 18e journée de Ligue 1

AS Monaco / FC Lorient (1-3)

Paris Saint-Germain / LOSC (3-0)

RC Lens / AJ Auxerre (1-0)

Toulouse FC / OGC Nice (5-1)

Angers SCO / Olympique de Marseille (2-5)

RC Strasbourg / FC Metz (2-1)

FC Nantes / Paris FC (1-2)

Stade Rennais / Le Havre (1-1)

Olympique Lyonnais / Stade Brestois (2-1)

Le classement de Ligue 1

RC Lens – 43 pts (+19) Paris Saint-Germain – 42 pts (+25) Olympique de Marseille – 35 pts (+22) Olympique Lyonnais – 33 pts (+9) LOSC – 32 pts (+8) Stade Rennais – 31 pts (+5) RC Strasbourg – 27 pts (+6) Toulouse FC – 26 pts (+6) AS Monaco – 23 pts (-5) Stade Brestois – 22 pts (-5) Angers SCO – 22 pts (-5) FC Lorient – 22 pts (-7) Paris FC – 19 pts (-8) Le Havre – 19 pts (-8) OGC Nice – 18 pts (-14) FC Nantes – 14 pts (-13) AJ Auxerre – 12 pts (-14) FC Metz – 12 pts (-21)