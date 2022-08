Revue de Presse PSG : Galtier, Kimpembe, Skriniar, Clermont…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 6 août 2022. L’interview de Christophe Galtier au quotidien Le Parisien, le match face au Clermont Foot, l’absence de Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe a convaincu le staff et le dossier Milan Skriniar toujours d’actualité.

Dans son édition du jour, Le Parisien a accordé un large entretien au nouveau coach du PSG, Christophe Galtier. Ce dernier est notamment revenu sur l’importance de travailler avec un groupe réduit, mais ne souhaite pas utiliser le terme ‘indésirable’ pour qualifier les joueurs qui doivent partir du club cet été. « Justement, évoquons ces joueurs que l’on nomme les indésirables. Vous rendez-vous compte de cette appellation ? On parle de joueurs internationaux, de joueurs qui peuvent aller faire la Coupe du monde. Non, ce ne sont pas des indésirables ! Mais il y a une volonté de la part de la direction de changer les choses, d’avoir un renouvellement. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas empiler les joueurs à chaque fois qu’un nouvel entraîneur arrive. Au final, ça fait des séances à 27, 28 éléments. C’est difficile pour travailler, difficile pour la totalité de l’effectif mais encore plus pour ceux qui vont avoir un temps infime de jeu. Croyez-moi, sur un plan humain, rien n’a été facile. Mais j’ai voulu être franc et direct et, avec Luis, parler rapidement aux joueurs pour qu’ils aient le temps de se retourner, de réfléchir sur la situation et qu’on ne nous reproche pas, à quelques jours de la fin du mercato, de ne leur avoir rien dit. Ai-je eu tort ou raison ? Seul l’avenir le dira. Mais je suis sûr qu’on ne peut pas travailler correctement avec 28 joueurs de champ à l’entraînement, ni avec six ou sept joueurs très malheureux dans un vestiaire. » Les meilleurs extraits de cette interview sont à retrouver ici sur notre site.

Le quotidien francilien évoque également le premier match de championnat du PSG face au Clermont Foot ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé). Et les hommes de Christophe Galtier voudront poursuivre sur la même dynamique entrevue face au FC Nantes au Trophée des Champions (4-0) la semaine passée. Mais les Rouge & Bleu ne pourront pas compter sur Kylian Mbappé, touché aux adducteurs. « Un bémol qui ne change rien à la partition sans faute que devront jouer les troupes de Galtier au pied du volcan d’Auvergne. » Symbole de ce PSG qui a redonné sourire à ses supporters : les belles prestations de ses stars Lionel Messi, Neymar Jr et Sergio Ramos face au FC Nantes. Désormais, tout le défi du technicien français sera de conserver ce rythme au fil des semaines face à ses adversaires. « Mais imaginer que le PSG se prépare à une ballade de santé serait non seulement oublier les leçons de ces deux dernières années mais aussi ignorer les dangereuses spécificités de cette saison pas comme les autres, au cours de laquelle la Coupe du monde programmée en automne viendra assurément bousculer les équilibres. »

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes – Messi – Sarabia, Neymar

De son côté, L’Equipe fait le point sur la situation en défense centrale. Annoncé comme potentiel partant, notamment suite à ses déclarations sur son futur lors de la trêve internationale de juin, Presnel Kimpembe devrait finalement voir son avenir s’écrire au PSG. En effet, le Titi « a convaincu le staff par son investissement et son état d’esprit. » Après ses propos tenus sur son avenir, le numéro 3 des Rouge & Bleu s’était entretenu avec sa direction pour calmer le jeu et éviter un malentendu. « Il ne s’agissait pas d’un message envoyé à l’Europe en vue de préparer un départ. » Cependant, le Chelsea de Thomas Tuchel était fortement intéressé par le joueur de bientôt 27 ans et lui proposait un nouveau challenge excitant à l’étranger. Une proposition qui n’avait pas déplu au principal concerné. Du côté du PSG, on ne poussait pas le joueur dehors mais en cas d’offre jugée satisfaisante, l’idée d’un départ pouvait être étudiée. En ce sens, le board parisien avait commencé à prospecter le marché pour chercher un axial gauche.

Au final, l’offre de Chelsea n’a jamais été à la hauteur des attentes du PSG. Outre son comportement positif et son investissement irréprochable, Presnel Kimpembe joue également un rôle essentiel dans l’intégration des jeunes et des nouvelles recrues. À ce jour, « il n’est plus question d’un éventuel départ » que ce soit du côté du club ou du joueur qui ne se projette pas ailleurs à l’approche de la Coupe du monde. Surtout que « Presko » entretient des bonnes relations avec ses compères de la défense centrale, Marquinhos et Sergio Ramos. Mais un seul élément peut encore chambouler les plans du natif de Beaumont-sur-Oise : l’arrivée de Milan Skriniar. En effet, le club de la capitale espère toujours boucler l’arrivée du Slovaque en provenance de l’Inter Milan. Le défenseur de 27 ans deviendrait ainsi le titulaire au poste d’axial droit tandis que Presnel Kimpembe et Sergio Ramos seront en concurrence à gauche.

Le quotidien sportif évoque également le match face au Clermont Foot sans la présence de Kylian Mbappé, qui souffre des adducteurs. Ainsi, Christophe Galtier devra encore patienter avant de pouvoir aligner son numéro 7 en match officiel aux côtés de Neymar Jr et Lionel Messi. « Une frayeur dont le joueur se serait bien passé et qui laisse planer la crainte que le problème puisse prendre des proportions plus sérieuses, comme redouté hier en interne. » En effet, dans cette saison particulière avec la programmation de la Coupe du monde entre le 21 novembre et le 18 décembre, un marathon de matches attend les Rouge & Bleu dans les semaines à venir. Pour cette rencontre face à Clermont, Christophe Galtier devrait aligner un onze identique à celui vainqueur face au FC Nantes le week-end dernier. À l’exception de Kylian Mbappé, le PSG pourra compter sur un groupe au complet afin de poursuivre sur la belle dynamique aperçue depuis les matches de préparation. Surtout, avec le groupe convoqué pour le déplacement en Auvergne, le board parisien a fait comprendre que les joueurs susceptibles de quitter le club ne seront pas appelés à l’image d’Idrissa Gueye. Concernant Mauro Icardi, il n’a pas été convoqué pour « régler des affaires d’ordre privé. »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes – Messi – Sarabia, Neymar

Enfin, L’Equipe rapporte que la Fédération Française de Football (FFF) n’a pas encore homologué le contrat de deux ans de Christophe Galtier au PSG. La raison ? Le technicien français n’a pas fait le « recyclage » de son diplôme UEFA Pro, soit une sorte de mise à jour de ses connaissances. « Selon les règlements, chaque entraineur doit en effectuer un tous les trois ans avec la promotion annuelle des techniciens passant le brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF) » Ainsi, le coach parisien devra écrire une lettre à la FFF en s’engageant à être à jour dans les plus brefs délais. Une situation qui devrait se régulariser lors de la prochaine trêve internationale prévue fin septembre.