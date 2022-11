Revue de Presse PSG : Coupe du monde, Brésil, France, Messi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 19 novembre 2022. Le Brésil grand favori de la Coupe du monde, Didier Deschamps devrait innover son XI de départ face à l’Australie, Lionel Messi n’a pas pris part à l’intégralité de la séance collective avec l’Argentine.

À J-1 du début de la Coupe du monde (20 novembre au 18 décembre), L’Equipe consacre sa Une au Brésil. Seul pays à avoir remporté à cinq reprises la compétition, le vainqueur de la Copa America 2019 « arrive au Qatar en grand favori », vingt ans après son dernier succès dans la compétition. En grande confiance, la Seleção brasileira aura à coeur d’ajouter une sixième étoile à son maillot. Et ce samedi soir, les quintuples vainqueurs de l’épreuve seront la dernière nation à rejoindre le Qatar et ils comptent bien rester pendant un mois à Doha. « Les Brésiliens sont les grands favoris de la compétition qui démarre dimanche, une vieille habitude, même s’ils semblent vraiment tout seuls en haut, cette fois, tout juste talonnés par l’ennemi intime argentin, face aux difficultés des sélections européennes », observe L’E. Mais cette équipe devra éviter l’excès de confiance comme en 2006, rappelle Juninho : « On était très, trop confiants. Ç’a été mal géré par le sélectionneur (Carlos Alberto Parreira). Tout le monde disait qu’on était les meilleurs et lui allait aussi dans ce sens-là, en disant qu’il pensait à la finale. Pendant notre préparation, on avait des caméras autour de nous sans arrêt car il y avait le projet de faire un film sur cette génération historique. Donc, le travail n’était pas bien fait, même si on avait une très bonne équipe, et on a souffert sur tous les matches (avant d’être éliminés par les Bleus en quarts). »

Cette fois-ci, la sélection de Tite reste vigilante et ne veut pas montrer le moindre signe de faiblesse avec des grosses séances tactiques organisées à Turin cette semaine. En conférence de presse, le capitaine du PSG, Marquinhos, a salué l’engagement des Brésiliens pendant les séances d’entraînement « C’est très intense, mais nous nous entraînons toujours comme ça, c’est notre manière d’être loyaux. Il y a des coups, mais c’est très bien, on peut faire deux équipes de niveau équivalent. » Après son arrivée au Qatar ce samedi, le Brésil de Neymar aura encore quelques jours pour préparer sa première rencontre face à la Serbie, prévue le jeudi 24 novembre. Un match que devra bien aborder la Seleção brasileira, comme l’a indiqué Marquinhos : « Vous n’imaginez pas à quel point la Coupe du monde est importante au Brésil. Si vous gagnez ce trophée, cela restera dans l’histoire de votre vie, dans celle de vos enfants et de vos petits-enfants, et partout au Brésil vous serez reconnu pour ça. C’est ce que nous sommes venus chercher, nous en parlons tous les jours, il s’agit d’être champions, de rentrer dans l’histoire. »

Le quotidien sportif évoque également la situation de la France, à trois jours de son premier match du groupe face à l’Australie. Et avec les incertitudes autour de Raphaël Varane et Karim Benzema, Didier Deschamps pourrait innover dans son XI de départ. Malgré les éventuelles absences de ses deux cadres, le sélectionneur des Bleus a un plan bien précis en tête depuis quelques semaines avec le retour d’une défense à quatre. « Une volonté qui a trouvé sa source lors des deux derniers rassemblements ratés des Bleus. DD a souhaité revenir à des fondamentaux connus et rassurants pour ses cadres. L’idée était simple : rebâtir un socle défensif solide. » Avant de prendre cette décision, Didier Deschamps a discuté avec les éléments cadres de son effectif. Dans un premier temps, le champion du monde 1998 avait opté pour une défense centrale Kimpembe-Varane. Mais avec le forfait du Parisien et l’incertitude autour de l’état physique du Mancunien, le staff des Bleus sera contraint d’aligner un joueur avec peu d’expérience en sélection comme Dayot Upamecano (7 sélections) ou Ibrahima Konaté (2 sélections). Concernant l’attaque, Karim Benzema n’a toujours pas repris l’entraînement collectif et se contente toujours de séances individuelles à trois jours du match face à l’Australie. En ce sens, Ousmane Dembélé pourrait être associé à Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud en attaque.

De son côté, Le Parisien rappelle que Lionel Messi n’a pas participé à l’intégralité de la séance collective avec l’Argentine ce vendredi. Dans un premier temps, l’attaquant du PSG s’est entraîné en salle avant de rejoindre ses coéquipiers à la fin de l’entraînement, comme l’a indiqué RMC Sport ce vendredi soir. Mais à trois jours de l’entrée en lice de l’Albiceleste en Coupe du monde face à l’Arabie saoudite, « il n’y a pas de soucis à se faire pour le joueur du PSG d’après la presse argentine », rapporte LP.