Les chiffres à retenir avant PSG / Auxerre

Pour le dernier match avant le début de la Coupe du monde, le PSG reçoit l’AJ Auxerre ce dimanche à l’horaire inhabituel de 13 heures (Prime Video et Canal Plus Foot). Et à la veille de cette rencontre, voici les chiffres à retenir sur les confrontations entre Parisiens et Auxerrois.

À l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, le PSG accueille – au Parc des Princes – le promu, l’AJ Auxerre, 15e du championnat. Les deux formations vont s’affronter pour la 74e fois en match officiel avec un bilan en faveur des Rouge & Bleu de 30 victoires, 22 nuls et 21 défaites. Au Parc des Princes, le club parisien « s’est imposé à 19 reprises, pour 11 nuls et 6 défaites en 26 matches joués », comme le rapporte l’historien du PSG, Michel Kollar, sur le site officiel du club. Le dernier match entre les deux équipes remonte à la finale de la Coupe de France 2015 (1-0), remporté par le PSG de Zlatan Ibrahimovic.

Poursuivre les différentes séries d’invincibilité

Ce dimanche, le PSG aura à coeur de poursuivre son invincibilité en Ligue 1 (12 victoires et 2 nuls) et reste même sur 30 matches sans défaite en L1 depuis la contre-performance face à l’AS Monaco (0-3) en mars dernier. « Une série déjà dans le top 3 de l’histoire du club, puisque le record des Rouge et Bleu est de 37 matches de août 1993 à avril 1994, devant la série de 36 matches de mars 2012 à décembre 2013. » À noter que la dernière défaite des Parisiens au Parc des Princes remonte à avril 2021 face au LOSC de Christophe Galtier. Les Rouge & Bleu restent donc sur 28 matches sans défaite dans leur antre, mais sont encore loin de leur record de 41 rencontres entre le 20 mars 2016 (Monaco, 0-2) et le 12 mai 2018 (Rennes, 0-2).

Face aux promus, le PSG est invaincu depuis 12 ans à domicile, soit une série de 28 matches sans défaite avec 25 victoires et seulement 3 nuls. Concernant les statistiques individuelles, Kylian Mbappé est actuellement à 42 buts sur l’année civile. En cas de but face à l’AJA, le numéro 7 des Rouge & Bleu pourrait égaler voire dépasser son record de l’année dernier de 43 buts.