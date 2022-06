Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 27 juin 2022. Alphonse Areola transféré définitivement à West Ham, la direction veut un remaniement de l’effectif, quelles solutions derrière la MNM en attaque et Marie-Antoinette Katoto pourrait mettre fin au suspense sur son avenir ce lundi.

Dans son édition du jour, L’Equipe rappelle que le PSG souhaite réaliser un dégraissage massif de son effectif. Ainsi, le prochain départ d’Alphonse Areola à West Ham contre une somme de 9 ou 12M€ (selon les sources) « doit contribuer au grand renouvèlement de l’effectif souhaité par la direction. » L’international français devrait parapher un contrat de cinq saisons avec le club londonien. Son prêt chez les Hammers pour l’exercice 2021-2022 comportait une option de 9M€, mais les dirigeants anglais ne l’auraient pas levé avant la date butoir, « d’ou un tarif plus élevé qui pourrait être de 12M€. » Le départ du portier de 29 ans devrait être le premier du grand dégraissage espéré par le board parisien. « Pas moins d’une dizaine de départs sont escomptés. Mais pour modifier l’effectif en profondeur et le renforcer, des ventes sont nécessaires. »

Toujours selon L’Equipe, le PSG prévoyait une enveloppe de recrutement de 80M€ avant la prolongation de Kylian Mbappé. Et une partie de cette somme a déjà été dépensée pour lever l’option d’achat de Nuno Mendes (35M€). Ainsi, « il est donc impératif de multiplier les cessions. » En plus d’Alphonse Areola, d’autres joueurs possèdent des bons de sortie pour ce mercato estival : Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Sergio Rico, Idrissa Gueye ou encore Arnaud Kalimuendo. Concernant le dernier cité, il suscite l’intérêt de nombreux clubs italiens (Sassuolo, Bologne, Atalanta, Torino). De plus, le PSG verrait d’un bon oeil les départs de Leandro Paredes, Ander Herrera et Mauro Icardi, mais ces joueurs ont récemment exprimé leur désir de poursuivre chez les Rouge & Bleu et leur salaire constitue un frein pour les potentiels acheteurs.

Le quotidien sportif rappelle également que l’attaquante des Féminines du PSG, Marie-Antoinette Katoto, pourrait mettre fin au suspense autour de son avenir ce lundi. Pour rappel, son contrat avec son club formateur prend fin le 30 juin. Et « selon son entourage, l’attaquante de l’équipe de France dira aujourd’hui si elle prolonge avec le club parisien ou si elle part, à priori à l’OL, le seul club susceptible de l’accueillir. » Malgré les récentes critiques envers sa direction ces dernières semaines, la Titi semblait se rapprocher d’une prolongation avec les Rouge & Bleu. « Les changements à venir au sein de la section féminine vont dans le sens d’une réorganisation souhaitée par la joueuse », assure L’E. Mais les positions financières ne correspondent toujours pas aux attentes et « les discussions semblaient au point mort hier. » De quoi faire toujours espérer l’OL, qui possède la manne financière suffisante pour accueillir Marie-Antoinette Katoto. Ainsi, « aucun accord ne semblait définitivement signé hier soir, ni avec l’OL ni avec le PSG », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien se demande quelles seront les solutions offensives du PSG derrière le trio Messi-Neymar-Mbappé. En effet, avec le départ d’Angel Di Maria et les indésirables qui doivent se trouver une porte de sortie, le club de la capitale devra se renforcer dans le secteur offensif. En effet, ces trois attaquants semblent actuellement intouchables dans le onze de départ et les solutions de remplacement se font rares. Si Angel Di Maria était l’attaquant le plus utilisé en dehors de la « MNM », les autres offensifs se sont contentés de miettes lors de l’exercice 2021-2022 : Mauro Icardi (1.307 minutes) et Julian Draxler (861 minutes). Mais, El Fideo ne sera plus un joueur du PSG dans quelques jours et les deux derniers cités ne seront pas retenus par la direction parisienne en cas d’offres satisfaisantes. Cependant, leur faible rendement ainsi que leur salaire conséquent va compliquer la tâche d’Antero Henrique, en charge des ventes au PSG.

Mais, les Rouge & Bleu peuvent profiter des bonnes performances de Pablo Sarabia (Sporting CP) et Arnaud Kalimuendo (RC Lens) pour espérer ramasser quelques liquidités. Malgré des bons prêts, les deux joueurs « ne sont pas assurés de récupérer une place » dans l’effectif parisien. Pour l’international espagnol, le PSG discute avec l’Atlético de Madrid pour un prêt avec option tandis que le Titi est convoité par de nombreux clubs. L’attaquant formé au club pourrait ainsi faire les « frais du besoin de vendre de son club », même si Luis Campos apprécie son profil. Le PSG aura également besoin de renouveau en attaque, notamment derrière la « MNM ». Ces derniers jours, les champions de France ont été associés à Gianluca Scamacca (23 ans, Sassuolo) et Hugo Ekitike (20 ans, Stade de Reims), « tous les deux évalués à une quarantaine de millions d’euros par leur club. »

Au rayon mercato , le quotidien francilien rappelle que Xavi Simons, dont le contrat prend fin le 30 juin, va prolonger au PSG avant d’être prêté au PSV Eindhoven dans le but d’obtenir du temps de jeu. De son côté, Alphonse Areola va définitivement quitter son club formateur. Après un prêt à West Ham, le portier de 29 ans va s’engager définitivement avec les Hammers, qui disposaient d’une option d’achat de 12M€, d’après LP. « Son transfert sera finalisé ce lundi ou mardi. »