Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 16 octobre 2022. Le Classico face à l’Olympique de Marseille, replacer le jeu au centre des débats pour les Parisiens, le duel entre Lionel Messi et Alexis Sanchez, Kylian Mbappé face à l’une de ses cibles favorites et une belle ambiance attendue au Parc des Princes.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à ce Classico entre le PSG et l’Olympique de Marseille (20h45 sur Prime Video) ce dimanche, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Un choc au sommet entre le leader parisien (1er, 26 pts) et son rival marseillais pas loin au classement (4e, 23 pts). Après le coup de gueule de Christophe Galtier en conférence de presse ce vendredi, le championnat de France aura un vrai choc « entre ses représentants en Ligue des champions, aux dynamiques contrastées mais à la rivalité intacte. » En effet, les Rouge & Bleu restent sur trois résultats nuls consécutifs tandis que le club olympien veut surfer sur sa belle dynamique avec deux succès européens mais un revers en championnat face à l’AC Ajaccio. Surtout, les Marseillais voudront profiter de leur solidité en défense à l’extérieur en Ligue 1 (1 but encaissé) pour « laisser rôder l’ombre d’un doute au-dessus du Parc des Princes et lester un peu plus encore les Parisiens des pesanteurs qui les encombrent depuis quelques semaines. »

Afin de s’épargner une crise dès octobre, le PSG n’a pas le choix et devra renouer avec la victoire face à son rival marseillais. Mais pour cela, il faudra que le trio offensif, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr, retrouve la même fluidité qu’en début de saison afin de créer un déséquilibre chez l’adversaire. « Alors que tous les adversaires des champions de France comptaient sur la période post-Coupe du monde pour fragiliser le colosse de la Ligue 1, c’est peut-être juste avant l’inédite trêve internationale qu’il est le plus friable. Il l’est devenu tout seul, comme un grand, sans aucune autre intervention que celle de ses propres composantes actuelles et passées », résume L’E. Depuis l’arrivée de QSI en 2011, le club de la capitale a connu une seule défaite face à l’OM au Parc des Princes (0-1), le 13 septembre 2020. Donc, une victoire ce dimanche, devant ses supporters, permettrait au PSG de replacer le football au centre des débats après plusieurs semaines agitées.

Le quotidien sportif évoque également les retrouvailles entre les deux anciens Barcelonais, Lionel Messi et Alexis Sanchez, qui s’affronteront pour la première fois en Ligue 1. Un match dans le match entre les stars des deux équipes. À Barcelone, le Chilien avait dû évoluer dans l’ombre de la Pulga en étant aligné la majorité du temps sur le côté, laissant l’axe à l’Argentin. Et si la presse espagnole avait instauré l’idée d’une certaine rivalité entre eux, la réalité était plus nuancée, comme le rapporte Elvio Paolorosso, préparateur physique au sein du staff de Gerardo Martino (2013-2014) : « Leo était surtout proche de Cesc Fabregas et de Daniel Alves, mais lui et Alexis s’entendaient très bien et avaient beaucoup de respect l’un pour l’autre. Ce vestiaire comptait de nombreux joueurs exceptionnels, mais je n’ai jamais ressenti la moindre jalousie ou bataille d’ego entre qui que ce soit (…) Tous les joueurs qui arrivent dans une équipe où évolue Leo savent qu’il sera toujours la première option. C’est normal de chercher à donner le ballon au meilleur joueur du monde. Mais si Leo était marqué, Alexis était la seconde option. » En 117 matches ensemble au FC Barcelone, les deux Sud-Américains ont évolué ensemble à 117 reprises entre 2011 et 2014 (6.761 minutes) et ont été décisifs à 22 reprises (10 passes décisives de Messi pour Sanchez et 12 dans l’autre sens), soit une fois toutes les 307 minutes.

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce Classico entre le PSG et l’OM, avec en jeu la place de leader du championnat. Malgré plusieurs affaires qui ont alourdi l’atmosphère, le club parisien compte bien profiter de ce choc face à son rival pour renouer avec la victoire. Si ce 103e Classico de l’histoire est plus incertain que les précédents, c’est parce que les champions de France « ont dramatisé l’intrigue en semant des pièges. La multiplication des affaires, du positionnement de Kylian Mbappé à ses envies d’exil, en passant par les finances en berne, ou ‘l’armée numérique’ engagée par le club pour cyberharceler ses opposants. » De nombreux éléments qui rendent la tâche des Rouge & Bleu beaucoup plus complexe. Surtout que la forme actuelle de l’OM, notamment avec deux victoires d’affilée en C1, contraste avec la mauvaise série parisienne (trois nuls consécutifs). Mais le retour de Lionel Messi, absent lors des deux derniers matches, redonne le sourire à Christophe Galtier, en espérant que son association avec Neymar Jr et Kylian Mbappé retrouvera la même fluidité qu’en début de saison.

Le quotidien francilien fait également un focus sur Kylian Mbappé. Au centre des débats depuis plusieurs jours suite aux révélations sur ses envies de départ, le numéro 7 du PSG « veut revenir au foot. » Concernant les histoires extra-sportives, il n’est pas exclu que l’international français ait un rendez-vous avec ses dirigeants dans « les prochaines semaines pour évoquer les sujets qui fâchent. » Mais en attendant, l’attaquant de 23 ans se concentre sur le terrain, comme en atteste sa prestation aboutie face au SL Benfica (1-1) en milieu de semaine, avec un but sur pénalty au compteur. Après avoir repris plus tard que ses coéquipiers (11 juillet), le Français monte en puissance au niveau athlétique et comptabilise déjà 12 buts en 13 matches avec les champions de France en titre. « Il est même largement en avance, d’un point de vue statistique, par rapport à la saison dernière (5 buts après 13 sorties) », rapporte LP. Et ce dimanche, il fera face à l’une de ses cibles favorites, l’Olympique de Marseille. Face au rival, le champion du Monde demeure invaincu en 8 matches (6 victoires et 2 nuls) et a marqué à 7 reprises lors des Classicos.

Dans Le Parisien, il est aussi question de l’ambiance au Parc des Princes pour ce Classico. Et pour la première fois depuis 2019, une grosse ambiance est attendue pour ce choc dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. En effet, en 2020, le Covid-19 était passé par là et seulement 5.000 spectateurs avaient assisté à la seule défaite du PSG face à son rival depuis 2011. En 2021, la grève des supporters avait mis un coup à l’ambiance dans les tribunes. Mais ce dimanche, « les supporters ont bien l’intention de faire rejaillir trois années de frustration. » Il faut remonter à octobre 2019 pour voir le Parc des Princes rugir dans un Classique, lors de la large victoire parisienne (4-0). Et malgré l’ambiance lourde autour du club ces dernières semaines, « l’union sacrée semble avoir été prônée par le Collectif Ultras Paris. » Pour ce choc du championnat, les festivités seront à la hauteur de cette affiche dans le Virage Auteuil aussi bien visuellement (tifo) que vocalement.

Enfin, La Provence croit à une victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du PSG. En raison du faible écart au classement entre les deux formations, le quotidien régional se demande « si c’est la bonne saison pour concurrencer les Parisiens et lutter pour le titre. » Si le club olympien (4e) se retrouve à seulement trois points des champions de France, c’est grâce à la mentalité de certaines nouvelles recrues expérimentées comme Alexis Sanchez, Chancel Mbemba, Eric Bailly ou encore Jordan Veretout. Et ce Classico « en dira long sur le réel écart de niveau entre les bandes à Mbappé et Guendouzi. » Dans une saison entrecoupée avec le Mondial 2022, les Marseillais pourront réellement savoir s’ils sont un sérieux candidat au titre lors des semaines post-Coupe du monde. Mais, « ce soir, l’OM monte en tout cas à Paris avec l’envie de gagner. D’aller toujours plus haut. De viser la lune », conclut La Provence.