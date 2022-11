Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 28 novembre 2022. L’incroyable victoire du Maroc d’Achraf Hakimi et la belle performance de Keylor Navas dans le but du Costa Rica, Kylian Mbappé veut enchaîner face à la Tunisie et reste silencieux dans sa communication, Danilo Pereira blessé avec le Portugal.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au bel exploit du Maroc face à la Belgique avec une victoire 2-0. Avec quatre points dans le groupe F, les Lions de l’Atlas font un pas supplémentaire vers une qualification pour les huitièmes de finale avant d’affronter le Canada jeudi. En dominant les Belges, la formation de Walid Regragui a gagné son premier match en Coupe du monde depuis l’édition 1998. Dans un stade Al-Thumana acquis à sa cause, le Maroc (2e, 4 pts) est en bonne posture pour une qualification face à des Canadiens déjà éliminés de la compétition (la Croatie, 1er avec 4 pts, affrontera la Belgique, 3e avec 3 unités). Solide défensivement, le Maroc n’a pas encore encaissé de but dans cette compétition. Et pour ce succès important, les Lions de l’Atlas ont pu compter sur leurs joueurs cadres à l’image d’Hakim Ziyech ou encore Achraf Hakimi. Âgé seulement de 24 ans, le latéral droit du PSG est un élément indispensable du groupe. « Il est d’une étonnante régularité en sélection. » En plus de son apport offensif, l’international marocain a disputé ce match en serrant les dents, après une petite gêne à la cuisse contractée face à la Croatie (0-0). « Lors du premier match, j’ai ressenti des douleurs aux ischios, mais c’est une Coupe du monde, on n’en joue pas tous les jours. Il faut tout donner », a déclaré le Parisien après la rencontre (noté 6/10 par le journal L’Equipe).

Le quotidien sportif revient également sur la victoire du Costa Rica face au Japon (1-0). Titulaire et capitaine, le gardien du PSG, Keylor Navas, s’est montré déterminant dans les cages, quelques jours après une entrée en lice très compliquée face à l’Espagne (défaite 0-7). Avec ce succès, Los Ticos peuvent espérer une qualification (dernier match face à l’Allemagne) et ont pu compter sur le portier parisien, auteur de deux arrêts décisifs (noté 7/10 par L’Equipe). « Après avoir opposé sa main droite ferme sur une frappe puissante de Hidemasa Morita à l’entrée de la surface (46′), il a réussi une superbe parade du pied droit sur un tir de Daichi Kamada dans la surface (88′). » Entre les deux, Keysher Fuller en a profité pour punir les Japonais (1-0, 81′), sur le seul tir cadré du Costa Rica dans cette rencontre.

📱| Kylian Mbappé félicite Achraf Hakimi après la victoire du Maroc cet après-midi contre la Belgique 🇫🇷🤝🇲🇦 pic.twitter.com/sENlxLa6bo — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 27, 2022

Il est aussi question de l’équipe de France et des changements tactiques fructueux apportés par Didier Deschamps. Après plusieurs mois dans un schéma à trois défenseurs, le sélectionneur des Bleus a décidé d’utiliser un 4-3-3 lors de ce Mondial. Un système qui a porté ses fruits lors des victoires face à l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1). En l’absence de Karim Benzema, la connexion entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann est plus fluide sur le terrain. Le Colchoneros est notamment utilisé dans un rôle de relayeur. Positionné sur le côté gauche, l’attaquant du PSG est l’élément phare de cette sélection. « Aidé par les déplacements d’Olivier Giroud, le Parisien dispose de beaucoup de liberté. Il a parfois changé d’avis, ces dernières années, sur sa position préférentielle, mais c’est clairement dans cet espace gauche que sa vitesse et son sens du dribble peuvent faire le plus de dégâts », note L’E.

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et assurée de terminer premier du groupe en cas de victoire ou match nul face à la Tunisie, l’équipe de France pourrait faire tourner pour le dernier match de poules. Si plusieurs changements sont à prévoir, il y a toujours quelques exceptions qui « tiennent aux capacités physiologiques de quelques titulaires, ainsi qu’à leur égo. » Avec trois buts et une passe décisive en deux matches, Kylian Mbappé aura à coeur de performer une nouvelle fois. « Il aime trop le jeu et les buts pour accepter facilement de passer un soir à l’écurie pendant que les autres galopent, et il pourrait enchaîner avec une troisième titularisation, quitte à sortir à l’heure de jeu », rapporte L’Equipe.

Concernant le Brésil, le quintuple vainqueur de la compétition devra évoluer sans Neymar Jr pour la rencontre face à la Suisse cet après-midi (17h sur beIN SPORTS 1). Victime d’une grosse entorse à la cheville droite, le numéro 10 du PSG « poursuit son protocole de soins (intensifs) et espère toujours réintégrer l’équipe pour les 8es de finale, le 5 ou 6 décembre. » L’optimisme autour de la blessure de l’attaquant de 30 ans est diffusé depuis plusieurs jours par le staff et les joueurs. Mais en attendant, la cheville de Neymar et toujours « dans sa botte de compression » et il faudra donc faire sans la star auriverde face à la Nati. Pour l’instant, l’option privilégiée par Tite est de positionner Lucas Paqueta un cran plus haut pour compenser l’absence du Parisien. Autre possibilité, titulariser Rodrygo dès le coup d’envoi.

Ce dimanche, une mauvaise nouvelle est venue de la sélection du Portugal. Souffrant de trois côtes cassées, Danilo Pereira doit déclarer forfait pour les deux derniers matches de groupe face à l’Uruguay et la Corée du Sud. Pire encore, « la compétition est sans doute finie pour le milieu du PSG », indique le quotidien sportif. En conférence de presse, le sélectionneur portugais, Fernando Santos, a exprimé sa tristesse suite à cette blessure : « Nous travaillions les coups de pied arrêtés défensifs et, au milieu d’un regroupement, il a crié. Ça ne paraissait pas grave, il avait du mal à respirer, mais il a fini par retrouver son souffle (…) Nous sommes tristes avant tout pour lui. » Pour remplacer le joueur du PSG dans le onze de départ, deux options s’offrent à Fernando Santos, Antonio Silva (19 ans) ou Pepe (39 ans). Concernant Nuno Mendes, il a réintégré l’entraînement collectif hier.

🗣️ | Marquinhos sur Neymar :



“Il dort en salle de kiné, il reste là-bas 24h/24. Cela montre qu’il veut être avec nous. On ne sait pas quand, mais aujourd’hui je le vois confiant pour son retour ! » 📈🇧🇷 pic.twitter.com/zmhSJE5d9d — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 27, 2022

De son côté, Le Parisien fait un focus sur la stratégie de communication de Kylian Mbappé. Et le joueur du PSG reste plutôt silencieux sur ses performances, « préférant se concentrer sur les Bleus et son rôle sur le terrain et en dehors. » Pourtant, lors de ce premier tour de Coupe du monde, il confirme son statut de star avec 3 buts et 1 passe décisive. Mais, sauf changement de dernière minute, le champion du Monde 2018 « ne s’exprimera pas sur ces exploits, ni après les matches ni dans le gymnase du stade Jassim Bin Hamad où se tiennent les conférences de presse de la sélection française. » Après avoir remporté les deux trophées d’homme du match, il n’est pas passé par la case conférence de presse, comme le veut l’usage, voire la règle de la FIFA. Ainsi, « la Fédération française et l’attaquant s’exposent à une amende. » Mais la FFF ne veut mettre aucune pression à son joueur phare. « Il n’a pas échappé non plus à la tutelle des Bleus qu’une marque de bière, qui n’est pas la tasse de thé du crack, sponsorise ce prix décerné à chaque rencontre du Mondial », précise LP.

En amont de cette 22e édition de la Coupe du monde, la star parisienne a décidé de se concentrer seulement sur la compétition et le jeu. Quels que soient les sujets ou le média, l’entourage du joueur a décidé d’opter pour le silence. Surtout après une première partie de saison agitée avec le PSG d’un point de vue médiatique. De plus, le joueur de 23 ans « avait mal vécu la vie sociale des Bleus à l’Euro 2021, estimant que chacun se perdait dans les considérations de gloire personnelle, finissant un poil isolé du reste de l’équipe. » Pour ce Mondial, Kylian Mbappé est donc arrivé avec un autre état d’esprit, et « se dit prêt à la fois à s’imposer comme leader, au moins offensif, des champions du monde, et facilitateur de vie à l’intérieur de la vie de groupe. »