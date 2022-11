Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 29 novembre 2022. Le Brésil se qualifie pour les huitièmes de finale de Coupe du monde, le Portugal verra aussi la suite de la compétition mais perd Nuno Mendes sur blessure, Kylian Mbappé pourrait enchaîner face à la Tunisie…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la qualification du Brésil pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Privés de Neymar, qui se remet toujours de sa blessure à la cheville droite, les Auriverde ont manqué de génie mais sont parvenus à s’imposer en fin de match face à la Suisse grâce à une réalisation de Casemiro (1-0, 83′). Sans son numéro 10, la Seleção brasileira a été trop prévisible et sans génie. « Sans l’attaquant du Paris-SG, le Brésil n’a quand même pas exactement été le même que face à la Serbie (2-0), parce que son jeu était trop horizontal, sans suffisamment de prises de risques et de folie », note L’E. Sans surprise, le Brésil se qualifie donc pour la phase à élimination directe et Tite pourra faire tourner son effectif pour le dernier match face au Cameroun car, sauf catastrophe, la première place est assurée. Reste désormais à savoir si Neymar Jr sera au rendez-vous pour les 8es de finale de la compétition. En après-match, le sélectionneur, Tite, a reconnu les difficultés sans son numéro 10 : « C’était notre premier match sans lui, c’est un grand créateur et il peut dribbler n’importe quel défenseur dans des moments de magie. Mais l’équipe compense, et nous avons d’autres joueurs qui peuvent saisir l’occasion. Ce soir (lundi), c’était Casemiro. »

Les notes du Brésil (L’Equipe) : Alisson 5 – Militão 5, Marquinhos 5, T.Silva 5, A.Sandro 6 – Fred 4, Casemiro 7 – Raphinha 6, Paqueta 5, Vinicius 6 – Richarlison 4

Il est également question de l’autre qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde : le Portugal. Porté par un doublé de Bruno Fernandes face à une équipe d’Uruguay décevante (2-0), la Seleção das Quinas sera donc au rendez-vous pour la phase à élimination directe, comme la France et le Brésil. De plus, la première place est quasi acquise à moins « d’une défaite contre la Corée du Sud conjuguée à une victoire du Ghana sur l’Uruguay (les deux par plus d’un but d’écart). » Avec deux victoires initiales en phase de groupes, ce Portugal égale ses performances de 1966 et 2006, soit les deux meilleurs parcours de son histoire dans l’épreuve avec une place dans le dernier carré. Sans Danilo Pereira, touché aux côtes, et avec un Vitinha resté sur le banc, le PSG a vu un autre de ses joueurs sortir sur blessure. Titulaire pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde, le latéral gauche, Nuno Mendes, est sorti en pleurs avant la pause en raison d’une blessure à une cuisse, la même qui l’avait empêché de s’entraîner normalement depuis le début de la compétition. « Il a senti une contracture », a expliqué le sélectionneur, Fernando Santos, après la rencontre. Un coup dur pour le Portugal qui perd un profil unique dans son effectif.

Enfin, le quotidien sportif se projette sur le prochain match de l’équipe de France face à la Tunisie ce mercredi (16h). Avec une première place quasi acquise (6 pts, +4), à moins d’une scénario catastrophe face aux Tunisiens conjugué à une victoire de l’Australie (3 pts, -2) contre le Danemark, Didier Deschamps fera tourner son effectif à de nombreux postes. Ainsi, six ou sept changements pourraient avoir lieu par rapport au dernier match. Si Steve Mandanda devrait avoir l’opportunité de jouer, c’est surtout en défense qu’un large turn-over devrait être effectué avec les titularisations de Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté et Eduardo Camavinga, testé depuis quelques jours à un poste inhabituel de latéral gauche. De retour de blessure face au Danemark (2-1), Raphaël Varane pourrait enchaîner pour retrouver une meilleure condition physique.

Au milieu de terrain, Antoine Griezmann devrait toujours être utilisé dans son rôle hydride et pourrait être accompagné par Youssouf Fofana, voire Mattéo Guendouzi. En attaque, Olivier Giroud et Kylian Mbappé ont fait part de leur volonté d’enchaîner. L’attaquant du PSG « a de bonnes sensations et souhaite garder du rythme. » Concernant l’attaquant de l’AC Milan, il ne devrait pas voir son souhait être exaucé. Ainsi, Marcus Thuram pourrait connaître sa première titularisation dans un match de Coupe du monde.

XI probable de la France : Mandanda – Pavard, Varane (c), Konaté, Camavinga – Griezmann, Tchouaméni (ou Y.Fofana), Y.Fofana (ou Guendouzi) – Coman, M.Thuram, Mbappé

De son côté, Le Parisien se demande si certains joueurs de l’équipe de France seront laissés au repos face à la Tunisie ou s’ils pourront battre des records. C’est le cas d’Hugo LLoris qui peut égaler le nombre de sélections de Lilian Thuram (142). Mais sauf catastrophe, le gardien de Tottenham pourra égaler voire dépasser ce record dans cette compétition. Après avoir égalé Thierry Henry (51 réalisations) face à l’Australie, Olivier Giroud a l’occasion de devenir le seul meilleur réalisateur des Bleus. Concernant Kylian Mbappé, il est en feu depuis le début de la compétition avec 3 buts et 1 passe décisive. Face au Danemark, l’attaquant du PSG s’est hissé au septième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France, à égalité avec Zinedine Zidane (31 buts). En inscrivant son 7e but dans un Mondial, le joueur de 23 ans dépasse Thierry Henry (6 buts) et se retrouve juste derrière Just Fontaine (13). Surtout, son doublé face aux Danois lui a permis d’être le meilleur buteur de la compétition, à égalité avec l’Equatorien Enner Valencia. Le Parisien « aurait donc plus de chance de conserver son fauteuil en étant titularisé devant la Tunisie plutôt qu’en demeurant sur la touche. »

Enfin, le quotidien francilien revient aussi sur la victoire compliquée du Brésil face à la Suisse (1-0) sans Neymar Jr. Privé de son meilleur joueur, touché à la cheville, le quintuple vainqueur de la Coupe du monde a assuré l’essentiel avec une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Si le Brésil n’a toujours pas subi le moindre tir cadré dans ce Mondial, cette rencontre face à la Nati a montré le manque de créativité de la Seleção brasileira sans l’attaquant du PSG. « Contre la Suisse, la performance de la Seleção a un peu piqué les yeux. Surtout en passant après les deux premières superbes rencontres de la journée, Cameroun – Serbie (3-3) et Corée du Sud – Ghana (2-3) », note Le Parisien. Pendant de très longues minutes, la formation de Tite a eu du mal à trouver la solution, notamment en raison d’un jeu trop stéréotypé. « La Seleção est en 8es de finale, mais aura vraiment besoin de son Parisien pour tracer sa voie jusqu’en finale », conclut LP.