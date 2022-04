L’adjoint de Christophe Pelissier évoque ses années au PSG

Le PSG reçoit demain soir (20h45, Prime Video) le FC Lorient dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre particulière pour Jean-Marie Stéphanopoli. Adjoint de Christophe Pelissier chez les Merlus, il a été formé au PSG (1990-1994) et a remporté la seule coupe Gambardella de l’histoire des Rouge & Bleu. Pour Ouest France, il est revenu sur sa formation au sein du club de la capitale.

« Ça fait plus de trente ans… Ça fait mal à la tête (rires) ! Que des bons souvenirs. C’était déjà un grand club, même si ce n’était pas celui qu’il est aujourd’hui. J’y ai connu le monde professionnel, et c’était fabuleux. J’ai côtoyé des joueurs hors normes, quand je m’entraînais avec les pros lors de ma dernière année de formation : Rai, Valdo, Roche, Ginola, Weah… Une vraie chance. J’ai beaucoup appris des entraîneurs aussi, comme Gérard Banide, un ponte de la formation française, très réputé. […]J’ai connu aussi l’emblématique Artur Jorge, avec des méthodes très différentes d’aujourd’hui (rires). J’ai appris la rigueur et l’exigence du très haut niveau.«