Demain (18h45), les Féminines du PSG se déplacent à Wolfsburg dans le cadre du quart de finale retour en UEFA Women’s Champions League. Gérard Prêcheur, le coach parisien s’est penché sur cette rencontre.

Battues à l’aller au Parc des Princes (0-1), après un arbitrage litigieux, les Féminines du PSG se doivent de l’emporter sur la pelouse de Wolfsburg demain soir afin de rallier les demi-finales de l’UEFA Women’s Campions League. A la veille de la rencontre contre les Allemandes, Gérard Prêcheur s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur parisien se veut optimiste au moment d’évoquer cette manche retour.

« On connait la règle, les enjeux »

« On connaît la règle, les enjeux… Tout se joue sur deux matches. Le match aller ne s’est pas déroulé comme nous le voulions au niveau comptable. Mais il nous reste désormais 90 minutes minimum pour renverser la vapeur, lance Prêcheur pour PSG TV. Comment le groupe appréhende cette rencontre ? Le gros point positif est que nous avons fait un gros match à l’aller, ça n’a pas suffi, mais il y a eu des circonstances particulières. Nous avons pu analyser que nous avons encore une grosse marge de progression sur le plan tactique, et, nous verrons demain, sur le plan mental. Le match jouer dans un nouveau grand stade ? C’est comme au Parc des Princes. Aujourd’hui, les clubs se sont mis au diapason et évoluent très positivement en proposant régulièrement leurs meilleures installations. Il va y avoir une belle ambiance, une très belle pelouse, le contexte sera favorable pour que les deux équipes puissent performer. »