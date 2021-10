Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 28 octobre 2021. Focus sur le déclin de Neymar Jr, Kylian Mbappé incertain pour PSG / LOSC, le bilan des recrues parisiennes, l’état de santé de Sergio Ramos et la mésaventure d’Ander Herrera.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur le déclin de Neymar. 1/ Lors de ses premières années, le Brésilien était un joueur « très léger, véloce, avec des appuis dynamiques et une première accélération, balle au pied, assez exceptionnelle » tandis qu’actuellement ce déficit d’explosivité interroge avec des appuis plus lourds. 2/ Son efficacité dans ses dribbles. S’il reste un créateur hors-norme comme lors des matches face à l’Atalanta Bergame ou le Bayern Munich, « son efficacité a vraiment baissé » dans ce domaine et son « pourcentage de dribbles réussis a baissé de 9 points entre la première saison et l’actuelle. » 3/ Son manque d’efficacité devant le but. Si le numéro 10 du PSG a seulement marqué 3 buts dans le jeu en 2021, il cadre beaucoup moins (27,3%) cette saison par rapport à ses deux premières années (60,6% et 67,5%). Son nombre de tirs par match a également chuté (4,5 à 1,8). 4/ Point positif pour le Brésilien, il a conservé sa belle qualité de passe, même après ses nombreuses blessures. 5/ Enfin, Neymar fait preuve de beaucoup d’effort dans le repli défensif. Sur les trois attaquants (avec Messi et Mbappé), « il est celui qui court le plus. »

Le quotidien sportif évoque également l’état de santé de Kylian Mbappé. Victime d’une infection ORL, l’attaquant du PSG reste encore incertain pour la réception du LOSC ce vendredi et une décision sera prise ce jeudi concernant sa participation ou non à ce match. En cas de forfait du numéro 7 parisien, Mauro Icardi postule à une place de titulaire. Pour rappel, le PSG devra composer sans Sergio Ramos (reprise), Leandro Paredes (ischio), Marco Verratti (hanche) et Achraf Hakimi (suspension).

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Dagba (ou Kehrer), Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes (ou Diallo) – Gueye, Danilo (ou Wijnaldum) – Di María, Messi, Neymar – Icardi

L’Equipe revient également sur la mésaventure connue par d’Ander Herrera ce mardi soir. Alors qu’il se trouvait à l’arrêt d’un feu rouge au bois de Boulogne, « une prostituée est entrée dans sa voiture pour lui voler son téléphone et portefeuille, bien mis en évidence dans l’habitacle. » Son téléphone lui a été rendu mais pas son portefeuille qui contenait 200 euros. Le joueur « a porté plainte. »

De son côté, Le Parisien fait le premier bilan de la saison pour les recrues parisiennes. Au rayon des satisfactions, on retrouve Gigio Donnarumma et Achraf Hakimi. Le porter italien est arrivé dans une équipe où le gardien numéro 1 était performant et il n’a pas été perturbé par la concurrence. De son côté, le latéral droit a montré ses qualités offensives (3 buts et 2 passes décisives) même si ses dernières sorties étaient moins convaincantes. Dans la catégorie « convenable », on retrouve Leo Messi et Nuno Mendes. S’il a seulement disputé 7 matches avec le PSG, l’Argentin « cherche encore sa place dans le onze » après avoir occupé différents postes. Même s’il ne s’est pas encore montré décisif en Ligue 1, il a déjà marqué 3 buts en C1. De son côté, le latéral gauche débarque à l’âge de 19 ans dans un vestiaire de stars et « il s’illustre dans le même registre qu’Achraf Hakimi, meilleur attaquant qu’habile défenseur. » S’il répète les efforts sur son côté, il a toujours du mal à gérer la profondeur dans son dos. Enfin, les prestations de Geoginio Wijnaldum sont jugées insuffisantes. Titulaire en début de saison, le milieu « n’a pas saisi cette chance pour marquer les esprits » même s’il a été utilisé à plusieurs postes. Reste à savoir si la longue absence de Marco Verratti sera bénéfique pour l’international néerlandais.

Le quotidien francilien revient sur l’état de santé de Sergio Ramos. Si en Espagne, le cas du défenseur de 35 ans inquiète, « le PSG reste confiant. » Le club de la capitale a notamment indiqué dans un communiqué que sa reprise en continu avec le groupe est envisagée dans le courant de la semaine prochaine. Malgré sept apparitions en 2021, « le staff parisien se montre tout aussi satisfait de son implication et croit en son prochain retour. » Reste à savoir s’il pourra enchaîner les rencontres, comme l’a mentionné l’ancien médecin des Bleus, Jean-Marcel Ferret. « Ça peut rentrer dans l’ordre ou être un vrai problème pour la suite. Mais ce qui est clair c’est que Ramos restera un joueur à ménager dans le temps. Mais je pense que le staff médical du PSG le sait parfaitement. »

Enfin, Le Parisien évoque également la mésaventure d’Ander Herrera. Après avoir dérobé son téléphone et portefeuille, « l’agresseuse aurait alors demandé à être déposée à un endroit précis en échange de la restitution de son téléphone. » Selon la version d’Herrera, il a dû obtempérer en pensant qu’elle tenait une arme sous sa veste. Il a rajouté notamment « que la fermeture centralisée de sa voiture a été défaillante. » De son côté, le club a pris en charge le joueur dès mardi soir « pour qu’il aille déposer plainte au commissariat. » Sa participation au match face LOSC n’est pas remise en cause.