Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 25 juillet 2022. Les ralentissements dans le dossier Milan Skriniar, deux arrivées espérées cette semaine, la passion du PSG au Japon, des changements attendus dans certains secteurs, Mbappé frustré de son absence au Trophée des Champions et le onze probable pour affronter le Gamba Osaka.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur le dossier Milan Skriniar. Priorité de Luis Campos pour renforcer la défense centrale, cette piste connaît des ralentissements depuis quelques jours. En effet, face à l’intransigeance des deux clubs dans ce dossier, l’arrivée du Slovaque de 27 ans dans la capitale française semble de plus en plus compliquée. Encore sous contrat jusqu’en 2023, Milan Skriniar voit son club demander pas moins de 70M€ aux dirigeants parisiens. En face, le board parisien ne veut pas surpayer un joueur à qui il reste un an de contrat, même si son profil correspond à ce que désire mettre en place Christophe Galtier dans son schéma en 3-4-1-2. Pourtant, les Parisiens sont passés à l’offensive avec une offre de 55M€, sans succès. Autre solution envisagée, l’idée d’un échange avec d’autres joueurs comme Arnaud Kalimuendo (piste fermée depuis l’arrivée de Romelu Lukaku) ou encore Julian Draxler (les Italiens voulaient que Paris prenne en charge une partie du salaire, ce qui a coupé court).

Mais les dirigeants nerazzurri se montrent fermes et ne veulent que 70M€ pour leur défenseur. En effet, le club italien est dans l’obligation de faire entrer des liquidités après un rappel à l’ordre (sans sanction) de l’UEFA au printemps dernier suite à un non-respect du fair-play financier. De plus, l’Inter souhaiterait trouver le remplaçant de Milan Skriniar avant de le céder. Initialement, les Intéristes avaient jeté leur dévolu sur le défenseur du Torino, Gleison Bremer, mais ce dernier a finalement rejoint la Juventus Turin contre un chèque de 40M€. À cela s’ajoute le désir des ultras de l’Inter (La Curva) de voir leur solide défenseur slovaque rester à Milan. Ainsi, « le président Giuseppe Marotta a assuré aux ultras que Skriniar ne serait pas vendu cet été – il mène d’ailleurs des discussions avec le joueur pour une prolongation jusqu’en 2027. » Cependant, ce dossier n’est pas définitivement clos. Si le PSG continue d’y croire, il ne souhaite toujours pas s’aligner sur les exigences de leurs homologues italiens. De son côté, le vice-champion d’Italie pourrait finalement être tenté de vendre d’autres joueurs (Barella, Lautaro Martinez, Pinamonti…) afin d’obtenir les liquidités nécessaires cet été.

Toujours au rayon mercato, le quotidien sportif rapporte que le club de la capitale espère boucler deux arrivées cette semaine. Malgré les difficultés à conclure plusieurs dossiers, le conseiller football du PSG, Luis Campos, a indiqué qu’il souhaitait finaliser les arrivées de Nordi Mukiele (24 ans, juin 2023) et Renato Sanches (24 ans, juin 2023) avant le retour du groupe parisien au Camp des Loges ce mercredi. Cependant, les discussions avec le LOSC au sujet de son milieu de terrain n’avancent toujours pas. « Le Portugais souhaite toujours venir à Paris, mais reste dans l’incompréhension face à une situation qui n’évolue pas assez vite à ses yeux. » Concernant le dossier Nordi Mukiele, il est en passe de signer un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu.

L’Equipe indique également que certains secteur du PSG vont connaître des ajustements comme celui du médical. Ainsi, un nutritionniste sera dédié aux pros. Il en existait déjà un, mais il officiait pour toutes les sections du club (formation, féminine, handball, judo). De plus, « un suivi psychologique va être mis en place. » Le PSG y réfléchit depuis la déroute face au Real Madrid en Ligue des champions. « Un psychologue à temps plein pourrait ainsi être recruté. Son travail devrait s’accompagner d’évènements pour travailler l’esprit d’équipe, au travers de réunions appelées ‘team building’. »

Il est aussi question de la passion des Japonais lors de ce Japan Tour 2022 du PSG. Aussi bien à Tokyo qu’à Osaka, la passion et l’engouement autour des Rouge & Bleu restent très présents. Même si le football reste le deuxième sport le plus populaire derrière le baseball, « il n’en demeure pas moins que la venue du PSG constitue un événement important au Japon, plus même que pour certaines autres grosses cylindrées européennes par le passé. » Cette passion peut notamment se voir lors des entraînements ouvert au public. « 13 000 spectateurs avaient, pour la plupart, payé leur place (5 000 yens, soit une trentaine d’euros) pour l’entraînement ouvert au public à Tokyo, lundi 18 juillet. » Au stade, 64.922 spectateurs étaient présents pour la première rencontre amicale face à Kawasaki Frontale (2-1) et plus de 60.000 il y a deux jours face aux Urawa Red Diamonds (3-0). Un engouement qui s’est également ressenti à Osaka ce dimanche avec des milliers de supporters qui attendaient l’arrivée du car des Parisiens avant l’entraînement du jour devant 17.916 spectateurs. À cela s’ajoute une grosse consommation des produits siglés PSG. « Les soirs de match, les boutiques éphémères PSG sont dévalisées (…) Les maillots du PSG s’affichent partout, même au sommet de la Tokyo Tower », rapporte L’E.

De son côté, Le Parisien se concentre sur Kylian Mbappé. À l’instar des autres stars du PSG, l’attaquant des Rouge & Bleu se montre disponible lors de cette tournée au Japon. Sans surprise, le joueur de 23 ans reçoit de nombreuses marques d’affection de la part du public japonais. Sa réaction avec « un visage médusé, presque figé par la crainte », lors de la journée dédiée au judo « est en effet devenue au Japon l’une des vidéos les plus recherchées sur Yahoo. » Un épisode qui montre la grande cote de popularité du Français. Même s’il figure derrière Lionel Messi et Neymar Jr à l’applaudimètre, le champion du Monde 2018 « n’a rien eu à leur envier en termes d’investissement dans cette tournée japonaise. » En effet, il s’est plié aux nombreuses opérations commerciales et activités promotionnelles. Il a aussi régalé les spectateurs nippons aux séances d’entraînement ou encore en match comme en atteste son but en solitaire face aux Urawa Red Diamonds (3-0).

Ainsi, l’international français est très épanoui avec le groupe, mais reste frustré en raison de son absence au Trophée des Champions face au FC Nantes (31 juillet) pour cause de suspension, comme l’a récemment indiqué son coach, Christophe Galtier : « Il est très dynamique dans ses séances d’entraînements et très joyeux, à l’image du groupe. Il a évidemment beaucoup d’ambitions pour l’équipe et pour lui. D’ailleurs, je peux vous faire une confidence, il est vraiment très frustré de ne pas pouvoir participer au Trophée des champions. » En effet, Kylian Mbappé va manquer pour la première fois une finale pour des raisons administratives. Désireux de remporter le plus de trophées possibles dans sa carrière, il « ne se réjouit pas de manquer un nouveau Trophée des champions, le troisième en cinq ans. » Mais malgré sa suspension, il n’est pas impossible de voir le Français faire le déplacement avec ses coéquipiers.

Enfin, le quotidien francilien dévoile les premières tendances de la composition de Christophe Galtier pour le dernier match amical de cette tournée estivale 2022. Et le coach parisien pourrait aligner une équipe proche de celle qui débutera au Trophée des Champions. Ainsi, le technicien français pourrait aligner le même onze qu’en début de stage. Gigio Donnarumma présent dans les buts devant le trio défensif Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Les rôles de piston devraient être occupés par Nuno Mendes et Achraf Hakimi. La paire du milieu de terrain pourrait être formée par Vitinha et Idrissa Gueye. En effet, Leandro Paredes s’est entraîné normalement mais semble encore trop juste tandis que Marco Verratti n’a pas « forcément les jambes pour démarrer de nouveau 48 heures seulement après son premier match de la saison. » Buteur à deux reprises lors de cette tournée, Arnaud Kalimuendo pourrait être associé à Neymar Jr et Lionel Messi au coup d’envoi.